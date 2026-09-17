İş insanının ölümünde "Dana Deviren" detayı: Eski eş ve çocuklarından korkunç plan

Ankara'da 400 milyon liralık servetiyle tanınan emlak zengini 44 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma cinayet itirafıyla derinleşti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen çanta dolusu paralar, Dubai planı ve 1000 liralık kira pazarlığı gibi ayrıntıların ardından, Arıkan'ın eski eşi, sevgilisi ve 16 yaşındaki oğlunun dahil olduğu öne sürülen cinayet planının detayları ortaya çıktı.

Ankara'da 400 milyon liralık servetiyle bilinen 44 yaşındaki emlakçı Ramazan Arıkan'ın sır ölümü, soruşturma kapsamında ortaya çıkan ifadeler ve iddianameyle aydınlatıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce gündeme gelen "çanta çanta paralar", "Dubai'ye kaçış planları" ve kızı Sude'nin 1000 liralık kira pazarlığı gibi şüpheli detayların ardından olayın arkasındaki iddialar netleşti.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, 16 Kasım 2025'te Keçiören'de öldürülen iş insanı Ramazan Arıkan, eski eşi Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal tarafından pikniğe götürüldü. Arıkan'ın, piknik sırasında yiyecek ve içeceklerine "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildiği belirtildi. İddianamede, ilacın etkisiyle bilincini kaybeden Arıkan'ın eski eşinin evine götürülerek yatağa yatırıldığı aktarıldı. Sanıkların ambulans çağırmak yerine Arıkan'ın kalbine ve kalçasına şırıngayla zehirli madde enjekte ettiği ve bu şekilde ölümüne neden oldukları kaydedildi. Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, Arıkan'ın kesin ölüm nedeninin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu vurgulandı.

"BABAM BİZE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ENGELLEMEDİM" Sanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Batuhan Arıkan, annesinin olay günü kendisine Mustafa Ünal ile buluşacaklarını söylediğini ve daha önce sakladığı zehirli ilaçları yanına almasını istediğini öne sürdü. Batuhan Arıkan, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Mustafa, piknik alanında ilacı babamın salatasına, ayranına ve kolasına kattı. Babam ayranı içince 'Tadı niye acı?' dedi. Mustafa ise normal olduğunu söyledi. Eve döndüğümüzde babam sersemlemişti. Mustafa sudan içirdi ve ardından cebindeki şırıngayı çıkarıp 'Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım' diyerek babamın kalbine ve kalçasına sapladı. Babam bize şiddet uyguladığı için engellemedim. Kanlı atleti de kesip sakladık."

Sanık Sultan Seki ise suçlamaları reddetti. Seki, eski eşinin sürekli alkol kullandığını, olay günü evine geldiğinde Ramazan Arıkan'ı hareketsiz halde bulduğunu ve kendisine kalp masajı yaptığını söyledi. Sanık Mustafa Ünal da olay günü Ramazan Arıkan ile pikniğe gittiğini kabul ederken zehirleme eylemiyle ilgisinin olmadığını öne sürdü. İddianamede, Mustafa Ünal'ın telefon kayıtlarının incelendiği, ilacın teminine ilişkin WhatsApp üzerinden gönderilen ve sonrasında silinen mesajların tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Ünal'ın diğer sanıklarla yaptığı ve teknik takibe takılan konuşmaların da dosyaya girdiği kaydedildi.