Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Rahmet pınarı cuma mesajları: 2021 en yeni ve en güzel, dualı resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Rahmet pınarı cuma mesajları: 2021 en yeni ve en güzel, dualı resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları... 2021 yılının ikinci cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Mübarek cuma gününe özel öğle vakti cemaatle kılınan cuma namazı öncesinde, Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebriği için de en çok tercih edilen araçlar arasında resimli ya da yazılı cuma mesajları ön plana çıkıyor. 2021'e özel en güzel cuma mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. En yeni ve dualı cuma mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. Sayfamızı inceleyerek birbirinden farklı cuma mesajlarına göz atabilirsiniz. Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:08
Cuma mesajları, günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranıyor. Her hafta büyük bir katılım ile eda edilen cuma namazı öncesinde cuma tebriği yapılıyor. Her cuma olduğu gibi bu hafta da cuma mesajlarını siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz. Birbirinden güzel resimli cuma mesajlarını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. İşte en yeni ve en güzel, dualı, resimli 2021 cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN YENİ CUMA MESAJLARI - 2021
Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.
Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar...
"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.
Bir hatâ işlediğiniz zaman istigfâr edin, hatâda ısrâr helâk olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istigfâra devam etsin. (İmam Câfer-i Sâdık r.a)
Biz aciziz, SEN Aziz'sin, Biz çaresiziz, çare SEN'sin, SEN'in herşeye gücün yeter, Ne olur, kudretini göster YA RABBi ! Hayırlı Cumalar.
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.