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Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Tanzanya'da su kuyusu açıldı | Binlerce mazlumun yüzü güldü

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehidin vasiyeti yürekleri dağlarken, onlarca STK sıraya girmişti. Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Tanzanya'da açılan su kuyusu ile gerçekleştirildi. Binlerce mazlumun yüzü güldü. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 08.07.2024 18:17 Güncelleme: 08.07.2024 18:40
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Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine Tanzanya’da su kuyusu açıldı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un (25) vasiyeti Türkiye'nin yüreğini dağladı.

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Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine Tanzanya’da su kuyusu açıldı

Şehadetinden 3 gün önce dile getirdiği, "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" sözleri boynumuzun borcu oldu.

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Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine Tanzanya’da su kuyusu açıldı

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehidin vasiyeti yürekleri dağlarken, onlarca STK sıraya girmişti.

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Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine Tanzanya’da su kuyusu açıldı

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehadetinden 3 gün önce cep telefonuyla çekilen görüntüsünde, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" dedi.

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Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti üzerine Tanzanya’da su kuyusu açıldı

Arkadaşının kendisinin şehit olduğunu rüyasında görmesi üzerine bu ifadeleri kullanan şehit astsubayın vasiyeti tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu.