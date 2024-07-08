08 Temmuz 2024, Pazartesi
Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Tanzanya'da su kuyusu açıldı | Binlerce mazlumun yüzü güldü
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehidin vasiyeti yürekleri dağlarken, onlarca STK sıraya girmişti. Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Tanzanya'da açılan su kuyusu ile gerçekleştirildi. Binlerce mazlumun yüzü güldü. İşte kare kare o anlar...
Giriş: 08.07.2024 18:17 Güncelleme: 08.07.2024 18:40
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