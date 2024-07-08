Rahat uyu şehidim! Şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Tanzanya'da su kuyusu açıldı | Binlerce mazlumun yüzü güldü

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehadetinden 3 gün önce cep telefonuyla çekilen görüntüsünde, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" dedi.