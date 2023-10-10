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Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar, adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 11:56
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Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana gelen olayda, iddialara göre, kuyumculuk yapan B.B. haftada bir gün altın ve paraları Kapalıçarşı'ya Marmaray ile götürüyordu.

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Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Olay günü de aynı şekilde içerisinde yaklaşık 9 milyon liralık altın, döviz ve para olan çantalar ile İdealtepe Marmaray durağına geldi.

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Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Araçtan çantaları indirdiği sırada bir süre önce gelip park etmiş araç hareket edip yanına geldi. İçinden inen gaspçılar adama sarıldı ve bir diğeri ise para ve altınları alıp araca koydu.

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Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

Gaspçılardan biri B.B. ile yaşadığı boğuşma sırasında ayakkabısını düşürdü. Ama araca binip kaçtılar.

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Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan ayakkabı da bir ipucu oldu.