HaberlerGaleriPusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı
Pusu kurup 9 milyon çaldılar! Gaspçının düşen ayakkabısı yakalattı
Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar, adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına takıldı.
Giriş Tarihi: 10.10.2023 11:17Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 11:56