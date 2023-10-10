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21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir hasret daha son buldu. 21 yaşındaki Cem Koç, hiç görmediği annesi Nazan Reyis'i bulmak için programa konuk oldu. Babasının eşi Nilüfer Hanım tarafından büyütüldüğünü belirten Cem Koç, "Çok yalnızım" diyerek annesine seslendi. Kısa sürede bulunan Nazan Reyis stüdyoda oğluyla kucaklaşırken Cem'in babası ile ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 13:52
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21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

21 yaşındaki Cem Koç, hiç görmediği annesi Nazan Reyis'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programında soluğu aldı. Cem, biyolojik annesinin bırakıp gittiğini ve kendisini babasının eşi Nilüfer'in büyüttüğünü söyledi. "Ben annemin kokusunu almak istiyorum. Durumu yoksa ona bakarım" diyen Cem'in sözleri yürekleri sızlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

Cem'i yetiştiren annesi Nilüfer Hanım, programa telefonla bağlanarak, eşinin kendisini evlerine misafir olarak gelen Nazan Reyis ile aldattığını ve bu ihanetin sonucunda ise Cem'in dünyaya geldiğini ifade etti.

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21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

Cem'i bu yaşına kadar bakıp büyüttüğünü ve kendi çocuklarından ayırmadığını söyleyen Nilüfer, Cem'in öz annesini aramak istediğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Nilüfer hanım, "Nazan benim evime misafir olarak geldi. Nazan, eşimin teyzesinin amcasının kızı oluyor. Bildiğim kadarıyla Nazan, çocuklarını bırakıp bırakıp başka yere gidiyormuş." dedi. Nilüfer Hanım, Cem'i büyütmeye karar verdiği zamanları ''Çocuğun suçu yoktur dedim baktım büyüttüm.'' sözleriyle anlattı.

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21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

Nilüfer hanım, Cem'in öz annesini aramak için programa başvurmasına üzülerek, "Ben seni büyüttüm bu kadar yeter. İnşallah bulursun anneni" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

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21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

Nilüfer, "Ben Cem'e annesinin resmini saklayıp verdim. Ben ona istediğin zaman anneni arayabilirsin dedim. Nazan eşimle birlikte olduğunda başkasıyla evliydi. Bildiğim kadarıyla 2-3 tane çocuğu vardı. Eşim ben 3 aylık hamileyken Nazan ile kaçtı" dedi.