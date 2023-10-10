21 yıllık hasret Müge Anlı’da son buldu! Üvey annesi ve öz annesi canlı yayında birbirine girdi: Kocanın kemikleri sızlasın

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir hasret daha son buldu. 21 yaşındaki Cem Koç, hiç görmediği annesi Nazan Reyis'i bulmak için programa konuk oldu. Babasının eşi Nilüfer Hanım tarafından büyütüldüğünü belirten Cem Koç, "Çok yalnızım" diyerek annesine seslendi. Kısa sürede bulunan Nazan Reyis stüdyoda oğluyla kucaklaşırken Cem'in babası ile ilgili sözleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...