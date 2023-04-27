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Profesöre büyük şok! Sahte MİT'çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

Bursa'da, 77 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet T.'yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan sahtekarlar, "Bankalar içindeki köstebekleri yakalamamız için bize yardım etmeniz gerekiyor" diyerek ikna ettikleri emekli öğretim üyesinin bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin euro'sunu aldı. Şikayet üzerine 1'i kadın 6 kişi tutuklanırken, altın ve dövizlere ulaşılamadı. Sanıklar hakkında, ağır ceza mahkemesinde 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte inanılmaz vurgunun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:58
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Profesöre büyük şok! Sahte MİT’çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

Sahte MİT'çiler profesörü hedef aldı. 1979 altın ile 400 bin euro'yu cebe attı... Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra, rahatsızlığı sebebiyle bakıcısıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde tek başına yaşayan Prof. Dr. Ahmet T..'yi geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Profesöre büyük şok! Sahte MİT’çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

Ahmet T.'den, "Tabi ki yardımcı olurum" sözü alan sahte MİT mensubu, bankalardaki bütün mal varlığını kendilerine bildirmesi gerektiğini söyleyip, "Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa seni de suçlu görürüz" diyerek telefonu kapattı.

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Profesöre büyük şok! Sahte MİT’çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

"EN UFAK SIKINTI KABUL EDİLEMEZ"

Şüphelinin yönlendirmesiyle bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altınını bir çantaya dolduran Prof. Dr. Ahmet T., kendisine belirtilen çocuk parkına giderek altın dolu çantayı buluştuğu kişiye verdi.

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Profesöre büyük şok! Sahte MİT’çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

Telefon görüşmelerini daha sonra da sürdürüp, polise gitmemesi için, "Kimseye bahsetme operasyon devam ediyor. En ufak hata kabul edilemez" diyen şüpheliler, emekli öğretim üyesinden bu kez, banka hesabında bulunan 400 bin euro'yu çekip, kendilerine önce fotoğrafını göndermelerini ardından ise parayı parkta bekleyen bir kişiye vermelerini istedi.

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Profesöre büyük şok! Sahte MİT’çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp parayı teslim eden Ahmet T.'ye "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz paraları ve altınları inceleyeceğiz, sonra sana geri vereceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz" talimatını verdi.