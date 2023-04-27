27 Nisan 2023, Perşembe
Profesöre büyük şok! Sahte MİT'çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!
Bursa'da, 77 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet T.'yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan sahtekarlar, "Bankalar içindeki köstebekleri yakalamamız için bize yardım etmeniz gerekiyor" diyerek ikna ettikleri emekli öğretim üyesinin bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin euro'sunu aldı. Şikayet üzerine 1'i kadın 6 kişi tutuklanırken, altın ve dövizlere ulaşılamadı. Sanıklar hakkında, ağır ceza mahkemesinde 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte inanılmaz vurgunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:58
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11