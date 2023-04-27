Profesöre büyük şok! Sahte MİT’çilere 1979 altın ile 400 bin euro kaptırdı!

Sahte MİT'çiler profesörü hedef aldı. 1979 altın ile 400 bin euro'yu cebe attı... Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra, rahatsızlığı sebebiyle bakıcısıyla birlikte Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde tek başına yaşayan Prof. Dr. Ahmet T..'yi geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu bir vatandaşlık görevi" dedi.