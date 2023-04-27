27 Nisan 2023, Perşembe
Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var?
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin 27 Nisan itibarıyla resmen nükleer tesis statüsünü kazanmasıyla birlikte vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında sıklıkla merak edilen konuların başında nükleer enerjinin yararları yer alıyor. Enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen bitirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ülkemize sağlayacağı katkıları derledik. İşte nükleer yeşil enerjinin avantajları...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 18:03
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13