Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var?

Nükleer santrallerin Türkiye'ye sağlayacağı faydalar en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Her yıl enerji ihtiyacı düzenli olarak artan ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakla birlikte NGS kurulumları için de adımlar atılıyor. Peki yeşil enerji nedir, faydaları nelerdir?