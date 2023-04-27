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Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var?

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin 27 Nisan itibarıyla resmen nükleer tesis statüsünü kazanmasıyla birlikte vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında sıklıkla merak edilen konuların başında nükleer enerjinin yararları yer alıyor. Enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen bitirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ülkemize sağlayacağı katkıları derledik. İşte nükleer yeşil enerjinin avantajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 18:03
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Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...

Nükleer santrallerin Türkiye'ye sağlayacağı faydalar en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Her yıl enerji ihtiyacı düzenli olarak artan ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakla birlikte NGS kurulumları için de adımlar atılıyor. Peki yeşil enerji nedir, faydaları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli özellikleri, çevreye duyarlı ve iklim dostu olmaları:

*Rüzgar Güneş

*Akarsu ve dalgalar Jeotermal vd.

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Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...

Ancak önemli dezavantajları var:

*Kesintisiz ve sürekli enerji üretemiyorlar. İklim şartlarına bağlı olarak dönemsel dalgalanma gösteriyorlar

*Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES), çok geniş kurulum alanları gerektiriyor

*Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretiminde zararlı maddeler kullanılıyor ve karbon salınımı gerçekleşiyor

*Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim şart ama enerji ihtiyacını karşılamada tek başına çözüm değil.

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Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...

NÜKLEER ENERJİ NEDEN GEREKLİ?

Yenilenebilir kaynakların dezavantajları, kesintisiz ve istikrarlı enerji kaynaklarını öne çıkarıyor. Bunların başında da nükleer enerji geliyor.

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Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...

Nükleer enerji santrallerinin (NGS) başlıca avantajları:

*Mevsimden ve iklim şartlarından bağımsız olarak sürekli çalışıyor

*Bir yılda bulunan 8.760 saatin 8.000 saatinde faaliyet gösteriyor. Bakım süresi 760 saat tutuyor.

*Küçük bir alanda kuruluyor