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Haberler Galeri 2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

Mart ayına girmemiz ile birlikte yeni ay ve dolunay tarihleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. 7 Mart itibarıyla Başak burcunun etkisi altına girecek burçların bazılarını kriz bazılarını ise başarı bekliyor. Yay, Akrep, Koç, Boğa, Yengeç hangi burç nasıl etkilenecek? İşte Mart dolunayına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 16:38
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2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

Astrolojinin gündemine bomba gibi oturan 7 Mart dolunayına ilişkin detaylar sıklıkla araştırılıyor. Başak burcunun etkisinin hakim olmasıyla birlikte günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen gibi konularda daha dikkatli olunması gerekecek. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını mart ayında neler bekliyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

2023 MART AYI DOLUNAYI NE ZAMAN?

Mart ayında dolunay, 7 Mart Salı günü saat 12.40'ta Başak burcunda 16 derecede kendini gösterecek.

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2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

7 Mart 2023'te Balık burcundaki Güneş ile Başak burcundaki Ay, karşıt açı oluşturacak ve bu tarihte dolunay, Başak burcunda gerçekleşmiş olacak.

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2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

Dolunay, yeni ay evresinde başlangıcı yaşanan olayların en gergin seviyeye gelmesine neden oluyor.

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2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

Başak burcunun etkisiyle günlük işler, rutinler, fiziksel sağlık ve düzen gibi konularda daha dikkatli olunması gereken bir zaman olarak karşımıza çıkıyor.