2023 BAŞAK DOLUNAYINA HAZIR OLUN! Bu burçlarda kriz etkisi yapacak! Koç, Yay, Boğa, Akrep, Aslan... Mart dolunayı kimi nasıl etkileyecek?

Mart ayına girmemiz ile birlikte yeni ay ve dolunay tarihleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. 7 Mart itibarıyla Başak burcunun etkisi altına girecek burçların bazılarını kriz bazılarını ise başarı bekliyor. Yay, Akrep, Koç, Boğa, Yengeç hangi burç nasıl etkilenecek? İşte Mart dolunayına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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