Akdeniz'de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir'de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

Türkiye'de sıklıkla görmeye alışkın olsak da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku bu kez Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ortaya çıktı. Yavru olduğu belirlenen fok, vatandaşlar tarafından balıkçı ağıyla yakalanarak denize bırakıldı. O anlar görüntüsü büyük ilgi gördü.