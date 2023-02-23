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Akdeniz'de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir'de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

Türkiye'de sıklıkla görmeye alışkın olsak da nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku bu kez Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ortaya çıktı. Yavru olduğu belirlenen fok, vatandaşlar tarafından balıkçı ağıyla yakalanarak denize bırakıldı. O anlar görüntüsü büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:31
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Akdeniz’de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir’de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden yavru Akdeniz foku, Ayvalık ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Bulvarı yakınlarında sokak ortasında görüldü.

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Akdeniz’de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir’de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

Çevredekiler, balıkçı ağıyla yakaladığı Akdeniz fokunu denize bıraktı. Fok, daha sonra gözden kayboldu. Akdeniz fokunun sokaktaki hali ve balıkçı ağıyla denize bırakıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Akdeniz’de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir’de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken foku denize bırakanlardan Turan Karakoç, "Sokakta yürürken görünce başına bir iş gelmemesi için bulduğumuz balıkçı ağıyla hemen denize bıraktık. Onu doğal ortamına kavuşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

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Akdeniz’de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir’de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

'AKDENİZ FOKUNUN KORUNMASINDA TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

Akdeniz foklarında türün en büyük popülasyonunun Ege Denizi'nde olduğunu belirten Su altı Araştırma Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, nesli tükenmekte olan türlerden olduğunu ifade etti.

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Akdeniz’de görmeye alışmıştık bu kez Balıkesir’de ortaya çıktı! Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!

Kıraç, "Türkiye'de yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarda bireysel tanımlama yolu ile en az 110 civarında Akdeniz foku bireyi tanımlanmış olup, kıyılarımızda 120 civarında yetişkin fok yaşadığı tahmin edilmektedir.