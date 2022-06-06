06 Haziran 2022, Pazartesi
Poşet çayda büyük tehlike! Adeta zehir saçıyor
Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Meral Yurtsever, bazı poşet çaylar üzerine yaptığı araştırmada, farklı markalarda 11 bardak poşetinin 4'ünde, 11 demlik poşetinin ise tamamında mikroplastiğe rastladı. "Şu anda plastik üretimini düşündüğümüzde 400 milyon tonluk bir üretimden bahsediliyor. Lütuf gibi hayatımıza girdi ama şu anda bela"dedi.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 12:22
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