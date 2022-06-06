Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

"700 GİBİ AFAKİ BİR RAKAMI KİM, NEYE İSTİNADEN ORTAYA ATTI?"

Ortaya atılan iddiaların afaki olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Çünkü neden? 700 hayvan ölse her sokakta en az 5-10 hayvan ölüsü görmemiz gerekirdi. Bunları göremiyoruz. Neye göre bu rakamı tespit etmişler? Kim tespit etmiş, nasıl tespit etmiş? Bu iddiayı ortaya atanların bunu açıklaması ve belgelemesi gerekir. 10-20 tane olur. Zaten oluyor. FIP var ama bununla da başka hastalıkların karıştırılmaması gerekir. Çünkü bunlar en nihayetinde sokak hayvanı. Bunların soğuk algınlığı, ağız problemi, ciğer problemleri, viral enfeksiyonları da oluyor. FIP de oluyor ama 700 gibi afaki bir rakamı kim, neye istinaden ortaya attı?"