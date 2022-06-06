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Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

İstanbul Büyükada'da ikamet eden bazı hayvanseverler, 4 ayda hemen hemen 700 kedinin Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldüğünü iddia ederek belediyeyi sorumlu tuttu, bazıları da bu düzeyde bir salgının olmadığını iddia etti. Vatandaşlar, "Adalar Belediyesi İstanbul'un 39 ilçesi arasında bu tıbbi ürün temin iznini kaybetmiş ve 2,5 senedir bunu kazanmayı becerememiş tek belediyesidir. Tıbbi ürün temin iznini kaybetmiş olmasının nedenlerinden biri kayıt tutulmamasıdır, ilaç takip sistemine, e-reçete sistemine kayıt olunmamasıdır. " sözleriyle CHP'li belediyeyi suçladı.

AA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 12:39
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Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

Bir takım basın yayın organlarındaki haberlerde Büyükada'daki kedilerde FIP hastalığı salgını görüldüğü, bu sebeple 4 ayda hemen hemen 700 kedinin öldüğü öne sürüldü. Haberde, Büyükada'daki hayvanseverlerin, bulaşıcı hastalığa karşı karantina odaları hazırladıkları da iddia edildi.

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Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Büyükadalı hayvanseverler arasında yer alan, STK gönüllüsü ve eski veteriner teknikeri Sultan Güler, bunun zaman zaman ortaya çıkan ancak kedi popülasyonuna göre değişim gösteren bir hastalık olduğunu ifade etti.

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Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

Hastalığın görülmesinde hayvanların yer değiştirmesinin önemli bir kriter olduğunu belirten Güler, bu hayvanlara ayrı yerlerde bakılması gerektiğini anlattı. Güler, hasta bir kediden diğerlerine bulaşabilen FIP'in genellikle ölümle sonuçlandığına dikkati çekti.

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Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

"700 GİBİ AFAKİ BİR RAKAMI KİM, NEYE İSTİNADEN ORTAYA ATTI?"

Ortaya atılan iddiaların afaki olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Çünkü neden? 700 hayvan ölse her sokakta en az 5-10 hayvan ölüsü görmemiz gerekirdi. Bunları göremiyoruz. Neye göre bu rakamı tespit etmişler? Kim tespit etmiş, nasıl tespit etmiş? Bu iddiayı ortaya atanların bunu açıklaması ve belgelemesi gerekir. 10-20 tane olur. Zaten oluyor. FIP var ama bununla da başka hastalıkların karıştırılmaması gerekir. Çünkü bunlar en nihayetinde sokak hayvanı. Bunların soğuk algınlığı, ağız problemi, ciğer problemleri, viral enfeksiyonları da oluyor. FIP de oluyor ama 700 gibi afaki bir rakamı kim, neye istinaden ortaya attı?"

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Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”

"HASTALIK YOK DEMİYORUM"

"Hastalık yok demiyorum, var ama bu viral hastalıktır. Her zaman da olmuştur." ifadelerini kullanan Güler, bundan dolayı ölüm gözlemlemediğini, diğer kedilerde FIP olduğunu duyduğunu ancak bunun "salgın" boyutunda olmadığını sözlerine ekledi.