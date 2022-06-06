06 Haziran 2022, Pazartesi
Büyükada’da korkutan iddia! “FIP salgının sebebiyle 700 kedi öldü”
İstanbul Büyükada'da ikamet eden bazı hayvanseverler, 4 ayda hemen hemen 700 kedinin Feline Enfeksiyoz Peritonit (FIP) hastalığından öldüğünü iddia ederek belediyeyi sorumlu tuttu, bazıları da bu düzeyde bir salgının olmadığını iddia etti. Vatandaşlar, "Adalar Belediyesi İstanbul'un 39 ilçesi arasında bu tıbbi ürün temin iznini kaybetmiş ve 2,5 senedir bunu kazanmayı becerememiş tek belediyesidir. Tıbbi ürün temin iznini kaybetmiş olmasının nedenlerinden biri kayıt tutulmamasıdır, ilaç takip sistemine, e-reçete sistemine kayıt olunmamasıdır. " sözleriyle CHP'li belediyeyi suçladı.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 12:39
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