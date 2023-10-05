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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kuruyemişçiye ait POS cihazından yüklü miktarda çekim yapıldığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler POS cihazının izini sürdüklerinde ise karşılarına bir binanın tamamının kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti. Kameralarla ve gözcülerle korunan binada her şeyi düşünen şebeke, baskında kişilerin kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı asma kat yaptıkları ve binalar arası geçişler yapılabildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:02
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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, POS Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalarda; bir kuruyemişçiye ait POS cihazlarından gece saatlerinde yüksek miktarlarda çekim yapıldığı ve POS cihazının herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığının tespit etti.

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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

BİNAYI KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEDİLER
Mali polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu; adreste bulunan binanın tüm dairelerini kumarhane olarak işlettikleri, kumar oynayanların bakiyesi miktarına göre daireye yönlendirildiği, olası bir polis operasyonuna karşı sıkı önlemler aldıkları belirledi. Ayrıca cadde boyunca gözcü beklettikleri, tüm binanın çevresi ve dış kapısının kamera sistemiyle izlendiğini tespit etti.

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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

KUMAR OYNATILAN BİNADA HER DETAY DÜŞÜNÜLMÜŞ
Kumar oynamaya gelen kişiler kameradan tanınması üzerine kapıyı açtıkları ardından ilk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı olduğu, kişilerin kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı asma kat olduğu ve binalar arası geçişler yapılabildiği ortaya çıktı.

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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

Kumar oynanan dairelerin kapılarının sürekli kapalı ve kilitli bırakıldığı, olası bir operasyonda daireler arası geçiş yaparak saklandıkları, delilleri asma katlarda ve dairelerde zula olarak tabir edilen yerlere sakladıkları belirlendi.

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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

KUMAR PARASINI POS CİHAZINDAN ÇEKTİLER
Binaya kumar oynamak için gelen kişilerin nakit veya kredi kartından çekim yaparak para yerine geçen pul satın aldıkları ve kredi kartı ödemelerinde farklı işyerlerine ait POS cihazlarının kullanılarak belli bir komisyon aldıkları ve bu şekilde hem tefecilik suçunu hem de Banka ve Kredi Kartları Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.