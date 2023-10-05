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POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kuruyemişçiye ait POS cihazından yüklü miktarda çekim yapıldığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler POS cihazının izini sürdüklerinde ise karşılarına bir binanın tamamının kumarhaneye dönüştürüldüğünü tespit etti. Kameralarla ve gözcülerle korunan binada her şeyi düşünen şebeke, baskında kişilerin kaçmasını kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek amaçlı asma kat yaptıkları ve binalar arası geçişler yapılabildiği ortaya çıktı.