POS cihazıyla kumar! Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı | Her detay düşünülmüş

KUMAR PARASINI POS CİHAZINDAN ÇEKTİLER

Binaya kumar oynamak için gelen kişilerin nakit veya kredi kartından çekim yaparak para yerine geçen pul satın aldıkları ve kredi kartı ödemelerinde farklı işyerlerine ait POS cihazlarının kullanılarak belli bir komisyon aldıkları ve bu şekilde hem tefecilik suçunu hem de Banka ve Kredi Kartları Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

