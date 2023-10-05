Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

Ailelerin biri zihinsel engelli bir çocuğa, diğer aile de biri Suriyeli iki çocuğa sıcak bir yuva oluyor.

Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği koruyucu ailelik projesiyle hayatlarına renk kattıklarını anlatan çiftler, ailelere koruyucu aile olarak bir çocuğa yuva olma çağrısında bulundu.