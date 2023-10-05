05 Ekim 2023, Perşembe
Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle buluşmuştu. Programa katılan koruyucu aileler, yuva oldukları çocukla tanışma hikâyelerini anlattı. Zihinsel engelli N.E.'yi çocuk yuvasından alarak koruyucu aile olan Tezcan çifti ve biri Suriyeli iki çocuğa sıcacık bir yuva veren Altan ailesi, "Aile kanla değil kalple kuruluyormuş. Hayatımıza renk katan çocuklarımız bize bunu öğretti." dedi.
Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 09:06
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