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Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle buluşmuştu. Programa katılan koruyucu aileler, yuva oldukları çocukla tanışma hikâyelerini anlattı. Zihinsel engelli N.E.'yi çocuk yuvasından alarak koruyucu aile olan Tezcan çifti ve biri Suriyeli iki çocuğa sıcacık bir yuva veren Altan ailesi, "Aile kanla değil kalple kuruluyormuş. Hayatımıza renk katan çocuklarımız bize bunu öğretti." dedi.

Giriş Tarihi: 05.10.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 09:06
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Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

Ailelerin biri zihinsel engelli bir çocuğa, diğer aile de biri Suriyeli iki çocuğa sıcak bir yuva oluyor.

Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği koruyucu ailelik projesiyle hayatlarına renk kattıklarını anlatan çiftler, ailelere koruyucu aile olarak bir çocuğa yuva olma çağrısında bulundu.

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Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

"ÖLÜNCEYE KADAR ONA BAKACAĞIZ"

Burdur'un Bucak ilçesindeki ilk koruyucu aile olan baba Ali Tezcan ve anne Bahar Tezcan çifti, ilçedeki zihinsel engelli çocuk yuvasından sahiplendikleri N.E.'nin koruyucu melekleri oldu.

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Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

SABAH'ın haberine göre; Bucak Kaymakanlığı'nın ilçede koruyucu aileliği geliştirmek adına yaptığı çalışmayla koruyucu ailelikle tanışan Tezcan çifti, 2013'te 6 yaşındayken kavuştukları zihinsel engelli N.E. ile ilçelerindeki ailelere öncü olarak kendilerinden sonra 25 ailenin daha koruyucu aile olmasına vesile oldu.

Zihinsel engelli çocuğa yuva olma kararı aldıklarında etrafındaki insanlar tarafından eleştirildiklerini anlatan baba Tezcan, "2012'de ilçemizdeki engelliler yurdunu ziyaret ettik. Orada bulduk kızımı. Allah nasip etti ve kızımıza yuva olduk. Biz çocuğumuzdan çok memnunuz. Biz ölünceye kadar ona bakacağız" dedi.

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Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

Başka ailelere de koruyucu ailelik çağrısı yapan baba Tezcan, "Emine Hanım, koruyucu ailelikte dünyada çok büyük bir yankı uyandırdı. Bu işin en önemli mimarlarından biri kendisi. Türk aile yapısının gelişmesinde ve çocukların gelişiminde çok büyük katkısı var. İnsanların bakış açılarını değiştirdi. Biz bu çocuğu kalbimizle sevmeseydik bu sorumluluğu alamazdık. Hiçbir evladımızdan ayırma şansımız yok. Aile kanla değil kalple kuruluyormuş. Bunu öğrenmiş olduk" ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan’ın Külliye’de konuk ettiği koruyucu aileler: Aile kanla değil kalple kuruluyormuş

"15 YIL BOYUNCA KENDİMİZİ HAZIRLADIK"

Biri Suriyeli iki çocuğa koruyucu aile olarak sıcak yuvaya kavuşturan 51 yaşındaki baba Erkan Altan ve 50 yaşındaki anne Emine Altan çifti, 8 yıldır iki çocuğu kanatları altında koruyor. "Onlar bizim kalbimizden doğdu" diyen baba Altan, "Emine Erdoğan'ın bu konuya çok önem verdiğini biliyoruz. Yaklaşık 15 yıldır haberlerden takip ediyorduk ve düşünüyorduk. Kendimizi hazır hissettiğimizde koruyucu aile olmaya karar verdik. Biyolojik çocuğumuzdan hiçbir farkları yok. Hayatımıza renk kattılar" diye konuştu. Baba Altan, "Onlarla birlikte planlar yapıyoruz, hedefler koyuyoruz kendimize. Çok güzel gidiyor. İnsanlar bazen koruyucu aile olduğumuz çocukların büyüyünce biyolojik ailesine gitmesi konusunda yorumlar yapıyorlar. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Bu gerçekten olsa bile çocuk bizimle 1 yıl da kalsa 5 yıl da kalsa asıl önemli olan onlara kattığımız şeyler. Ona bir şeyler öğretmek çok büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.