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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul'da 'torbacı'lara operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir annenin oğlunu yakalattıktan sonra ona söylediği sözler dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 14:26Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 14:50