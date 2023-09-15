Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul’da ’torbacı’lara operasyon

Ters kelepçe ile yere yatırılan şüphelinin babası, oğluna oturduğu koltuktan bakarken annesi odaya girdi. Oğluna sitemde bulunan anne, "Sonunda rahat ettin mi annem" dedi. Şüpheli 'ne oldu anne bir şey mi oldu' derken annesi dizlerini döverek ağladı.