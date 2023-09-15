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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul'da 'torbacı'lara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir annenin oğlunu yakalattıktan sonra ona söylediği sözler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 14:50
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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul’da ’torbacı’lara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi.

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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul’da ’torbacı’lara operasyon

Operasyonda şu ana kadar 71 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polisin girdiği adreslerden biri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi. Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi.

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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul’da ’torbacı’lara operasyon

"SONUNDA RAHAT ETTİN Mİ!"

Annesi arayıp "oğlum eve gel arkadaşın geldi seni soruyorö diyerek eve çağırdı. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı. Eve sokulan şüpheliye annesin isyanı kameraya yansıdı.

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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul’da ’torbacı’lara operasyon

Ters kelepçe ile yere yatırılan şüphelinin babası, oğluna oturduğu koltuktan bakarken annesi odaya girdi. Oğluna sitemde bulunan anne, "Sonunda rahat ettin mi annem" dedi. Şüpheli 'ne oldu anne bir şey mi oldu' derken annesi dizlerini döverek ağladı.

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Polise yakalattığı oğluna bakıp isyan etti! İstanbul’da ’torbacı’lara operasyon

Polisin girdiği diğer adres ise Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katıydı.