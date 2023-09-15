15 Eylül 2023, Cuma
5 kişilik aile kabusu yaşıyor! Vücutlarındaki kızarıklardan kurtçuklar çıkıyor! Doktorlar bile gözlerine inanamadı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 5 kişilik depremzede Eren ailesi resmen kabusu yaşıyor. Aile halkının vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan kızarıkların içinden boyları 1 santimetreye varan kurtçuklar çıkıyor. Tedavi için gittileri doktorlar bile gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 13:26
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