5 kişilik aile kabusu yaşıyor! Vücutlarındaki kızarıklardan kurtçuklar çıkıyor! Doktorlar bile gözlerine inanamadı

"EVİMİZDE İLAÇLAMA YAPTIK VE BÖCEKLERDE 'UYUYAN YILANI UYANDIRDIK' GİBİ BİR ÇOĞALMA OLDU"

10 gündür vücutlarına giren parazit ve larvalarla mücadele ettiklerini ve yaşamlarının alt üst olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Münevver Eren yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir süre önce evde bulunan eşyalar ve nevresim ve çarşafların üzerinde temizlik yaptıkça bu gözle görülemeyecek kadar küçük larva gibi şeyleri fark ettim. Herhangi bir böcektir diye hiç kötü bir niyetle düşünmedim. Sonrasında evimizde ilaçlama yaptık ve böceklerde 'uyuyan yılanı uyandırdık' gibi bir çoğalma oldu. Sonrasında eşim ve bende çok fazla kaşıntılar meydana geldi. Ellerimize ve kollarımıza eczaneden aldığımız kremi sürünce bir süre sonra vücudumuzu istila eden larvaların terk ettiğini gördük. Eşim, bulaşıcı bir şey olabilir diye bizi evde bırakarak hastaneye gitti. Orada görevli birçok doktorla görüştü eşime inanmadılar. Hatta akli dengesini dahi sorguladılar. Çünkü yaşadıklarımız inanılacak gibi değil. Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan larvalar dökülüyordu."