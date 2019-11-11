11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

Kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor. İstanbul Boğazı'nda sigara ve nargile yasağına uymayan tekneler ve şehir vapur hatlarında denetimler yapıldı. Denetimlerde aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişiye yasaklı alanda sigara içmekte ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:07
  • 1
  • 12
Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' ile kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Ancak bu yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor. Yasak, teknelerin ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor.

  • 2
  • 12
Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

Tekne ve vapurlarda yerli ve yabancı turistler için sigara yasağını gösterir uyarı işaretleri yer alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Turizm Polisi ve Deniz Zabıtası ekipleri Bebek, Kadıköy, Kabataş ve Beşiktaş'taki şehir hatları ve tur teknelerinde sigara ve nargile denetimine çıktı. Gece ve gündüz yapılan iki ayrı denetime 2 deniz limanı polisi ve 1 deniz zabıtası katıldı.

  • 3
  • 12
Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

Denetim kapsamında seyir halindeki tekne ve vapurlar durduruldu. Teknelere ve şehir vapur hatlarına çıkan ekipler, sigara ve nargile içilmesine müsaade eden ve gerekli uyarıları bulundurmayan tekne sahiplerine cezai işlem uyguladı.

  • 4
  • 12
Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

Uygulamada şehir hatlarının açık yerlerinde sigara içen 4 kişiye '5326 sayılı Kabahatler Kanunu' kapsamında 153 lira, bir yolcu teknesine mevzuata aykırı uyarı tabelası sebebiyle '4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun' kapsamında 2 bin 500 lira ceza kesildi.

  • 5
  • 12
Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

Denetimler sadece şehir hatlarıyla da sınırlı kalmadı. Boğaz turu yaptıran 2 tekneye de aynı kanun kapsamında 13 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sigara içilmesine müsaade ettiği gerekçesi ile iki tur teknesine 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.