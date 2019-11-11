BİZE ULAŞIN
Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı
Kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasak. Yasak sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmıyor, tekne ve vapurların açık alanlarını da kapsıyor. İstanbul Boğazı'nda sigara ve nargile yasağına uymayan tekneler ve şehir vapur hatlarında denetimler yapıldı. Denetimlerde aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişiye yasaklı alanda sigara içmekte ceza kesildi.
Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:07
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12