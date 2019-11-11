Polis ve zabıta gece gündüz denetim yaptı! Resmen ceza yağdı

Tekne ve vapurlarda yerli ve yabancı turistler için sigara yasağını gösterir uyarı işaretleri yer alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Turizm Polisi ve Deniz Zabıtası ekipleri Bebek, Kadıköy, Kabataş ve Beşiktaş'taki şehir hatları ve tur teknelerinde sigara ve nargile denetimine çıktı. Gece ve gündüz yapılan iki ayrı denetime 2 deniz limanı polisi ve 1 deniz zabıtası katıldı.