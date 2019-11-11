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Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

Müge Anlı canlı yayınına katılan Sevgi Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'ın 8 kadını aynı anda kandırdığını açıkladı. Ömer Sırtaş'ın evli olduğunu kendisi ve diğer kadınları da boşanacağı yalanıyla kandırdığını söyleyen Sevgi Demir, Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Telefonla canlı yayına bağlanan Selin Hanım da Ömer Sırtaş'ın kandırdığı kandınlardan biri olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı Sevgi Hanım ve Selin Hanım'a "peki siz neden bu adamla evlenmediniz" diye sordu. İşte Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi şaşkına çeviren, '8 kadınla evlenen adam' olayının detayları..

Giriş Tarihi: 11.11.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 17:19
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Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar Türkiye gündemine oturdu. 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla evli olduğunu ve eşi dışındakileri imam nikahıyla kandırdığını belirten Sevgi Demir herkesi şoke etti. Ömer Sırtaş'ın 5 çocuğu olduğunu söyleyen Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayında söyledikleriyle gündeme oturdu.

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Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

ÖMER'İ ARAŞTIRMAYA KARAR VERDİ

Sevgi Hanım, Ömer Sırtaş'tan çocuğu olduktan sonra kabul görmediğini söyledi. Her ne kadar Ömer Sırtaş'a onun çocuğunu olduğunu söylese de Ömer Sırtaş bunu kabul etmedi. Sevgi Demir daha sonra DNA testi yaptırma kararı aldı ve başardı. Test sonucu çocuğun babası olarak Ömer Sırtaş'ı gösterdi. Ömer Sırtaş test sonucunu da kabul etmedi.

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Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

Bu olaydan sonra oğlunun babasını araştırmaya karar verdi Sevgi hanım. Her araştırmada yeni bir gerçek ile karşılaştı her öğrendiği ile adeta şaşkına döndü. Yaptığı araştırmalardan sonra çocuğunun babasının hayatında başka kadınlar olduğunu anladı ve o kadınlardan 2 tanesine ulaştı.

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Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

SELİN HANIM'DAN 2 ÇOCUĞU VAR

"8 kadınla evlenen adam" ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturan 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'tan henüz bir ses çıkmadı. Sevgi Demir'in ATV ekranlarındaki açıklamaları sonrası Müge Anlı canlı yayınına Selin Hanım da bağlandı. Selin Hanım da Ömer Sırtaş'ın kandırdığı kadınlardan birisi.

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Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

Sevgi Demir, Ömer Sırtaş'ın Selin Hanım'dan 2 çocuğu olduğunu öğrendikten sonra başına gelenlerin farkına vardığını söyledi. Daha sonra ise 8 farklı kadında toplamda 5 tane çocuğu olduğunu öğrendi.