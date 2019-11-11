Müge Anlı 8 kadınla evlenen adamı duydu şoke oldu! 5 çocuğu var

Müge Anlı canlı yayınına katılan Sevgi Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'ın 8 kadını aynı anda kandırdığını açıkladı. Ömer Sırtaş'ın evli olduğunu kendisi ve diğer kadınları da boşanacağı yalanıyla kandırdığını söyleyen Sevgi Demir, Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Telefonla canlı yayına bağlanan Selin Hanım da Ömer Sırtaş'ın kandırdığı kandınlardan biri olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı Sevgi Hanım ve Selin Hanım'a "peki siz neden bu adamla evlenmediniz" diye sordu. İşte Müge Anlı canlı yayınında Türkiye'yi şaşkına çeviren, '8 kadınla evlenen adam' olayının detayları..