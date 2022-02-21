Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

Bursa'da cinnet getiren polis memuru, ayrıldığı öğretmen eşini tabancayla vurup öldürmüştü. Karısının yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla ilgisi olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Silah sesini duyunca yolun karşısında olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Polis tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve genç kızın tedavisi devam ediyor.

İHA Giriş Tarihi: 21.02.2022 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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