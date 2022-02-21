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Haberler Galeri Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

Bursa'da cinnet getiren polis memuru, ayrıldığı öğretmen eşini tabancayla vurup öldürmüştü. Karısının yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla ilgisi olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Silah sesini duyunca yolun karşısında olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Polis tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve genç kızın tedavisi devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 12:12
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Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

Olay, 12 Şubat 2022'de merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin olduğu Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

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Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yasemin Ağır'ın yanında bulunan Yahya A.'da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

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Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

KAVGAYI İZLERKEN VURULDU

Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye de isabet etti. Şeyma Ü.'nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.