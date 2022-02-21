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Polis memuru boşandığı eşini silahla öldürmüştü! Olayı seyreden 17 yaşındaki kızın vurulma anı kamerada
Bursa'da cinnet getiren polis memuru, ayrıldığı öğretmen eşini tabancayla vurup öldürmüştü. Karısının yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla ilgisi olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Silah sesini duyunca yolun karşısında olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Polis tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve genç kızın tedavisi devam ediyor.