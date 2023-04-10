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POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...
Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş kutlamaları dolayısıyla sevdiklerine mesaj atmak isteyenler arama motorlarında "2023 Polis Haftası mesajları" araştırmalarına başladı. Eşine, sevgilisine, dayısına, eniştesine mesaj atmak isteyenler için en güzel, anlamlı, farklı kutlama mesajlarını derledik. İşte 2023 Polis Haftası mesajları...