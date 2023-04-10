POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.