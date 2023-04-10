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Haberler Galeri POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş kutlamaları dolayısıyla sevdiklerine mesaj atmak isteyenler arama motorlarında "2023 Polis Haftası mesajları" araştırmalarına başladı. Eşine, sevgilisine, dayısına, eniştesine mesaj atmak isteyenler için en güzel, anlamlı, farklı kutlama mesajlarını derledik. İşte 2023 Polis Haftası mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:30
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POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

10-16 Nisan 2023 Polis haftası mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Türk Polis Teşkilatı bu sene 178. yıldönümünü kutlayacak. Bu güzel günde sevdiklerini unutmadıklarını göstermek isteyenler de en güzel, farklı, yeni, anlamlı, kısa Polis Haftası kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte Facebook, Instagram ve WhatsApp için kutlama mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Her yıl 10 Nisan haftasında kutlanan Polis Haftası için bu yıl bu özel günler 10-16 Nisan 2023 tarihleri arasını kapsıyor. Pazar günü gerçekleştirilecek törenler için İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak.

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POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

EN GÜZEL, ANLAMLI, KISA POLİS HAFTASI MESAJLARI

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

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POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

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POLİS HAFTASI MESAJLARI | Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Polis haftasına özel en güzel, anlamlı, kısa, uzun kutlama! Facebook, Instagram, WhatsApp...

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım