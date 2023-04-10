Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

Müge Anlı'da yaşanan olay ağızları açık bıraktı! Meme kanseri nedeniyle ameliyat olmasının ardından ortadan kaybolan Şennur Çolak bulundu. Yakınlarının bu gelişme üzerine sevinemediğinden bahseden Müge Anlı, "O hayatta, sağ salim. Fakat ailesinin gözü daha yaşlı. Çünkü kendisine meme kanseri teşhisi konuluyor ve memesi operasyonla alınıyor. Daha sonuçları bile gelmemiş. Ailesi evden gitmesini yaşadığı bu psikolojik sorunlara bağlamıştı. Ben de hatta üzülüp kendisine seslenmiştim. Fakat bir gelişme oldu. Şennur Hanım'ın ne yazık ki bir başkasına kaçtığını öğrendik" ifadelerini kullandı.