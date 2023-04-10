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Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

Müge Anlı'da yaşanan olay pes dedirtti. Meme kanserine nedeniyle ameliyat olmasının ardından ortadan kaybolan 3 çocuk annesi Şennur Çolak'ın patronu Abdullah ile kaçtığı ortaya çıktı. Şennur Çolak'ı arayan ailesi büyük hayal kırıklığı yaşarken iddiaların odağındaki isim patronuyla canlı yayına bağlandı. Abdullah Bey'in Şennur Çolak'la ilgili sözleri sonrası çılgına dönen Müge Anlı, "Siz hangi ülkede yaşadığınızı sanıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 12:53
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Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

Müge Anlı'da yaşanan olay ağızları açık bıraktı! Meme kanseri nedeniyle ameliyat olmasının ardından ortadan kaybolan Şennur Çolak bulundu. Yakınlarının bu gelişme üzerine sevinemediğinden bahseden Müge Anlı, "O hayatta, sağ salim. Fakat ailesinin gözü daha yaşlı. Çünkü kendisine meme kanseri teşhisi konuluyor ve memesi operasyonla alınıyor. Daha sonuçları bile gelmemiş. Ailesi evden gitmesini yaşadığı bu psikolojik sorunlara bağlamıştı. Ben de hatta üzülüp kendisine seslenmiştim. Fakat bir gelişme oldu. Şennur Hanım'ın ne yazık ki bir başkasına kaçtığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

PATRONUYLA KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çok şaşırdığını söyleyen Müge Anlı, Şennur Çolak'ın eşi Zekai Bey'e dönerek "Siz de beklemiyordunuz tabii. Buralara kadar da geldiniz. Zekai Bey 'Okul arkadaşım, can yoldaşım' diye seslenmişti." diyerek gelişmeleri aktardı.

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Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

Meme kanserine yakalanan eşinin patronuna kaçmasıyla yıkılan Zekai Bey'in üzüntüsü yüzünden okunurken programdaki gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı.

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Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

MİDE BULANDIRAN DETAY

Şennur Çolak ve patronu canlı yayına telefonla bağlandı. "Ameliyat masrafımı patronum karşıladı" diyen Şennur Hanım'ın sözleri Müge Anlı'yı şaşırttı.

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Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?

"ÇOCUKLARIN KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYOR"

Zekai Bey'in ablası "Sen nasıl utanmaz bir insanın ya? Benim kardeşimin ne suçu vardı bu hale getirdin? Yazıklar olsun sana! Çocukların kimsenin yüzüne bakamıyor" diyerek Şennur Hanım'a çıkıştı.