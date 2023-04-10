HaberlerGaleriMeme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?
Meme kanserine yakalanan ameliyatlı kadın patronuna kaçtı! Sözleri Müge Anlı’yı çıldırttı: Bunu söylemeye utanmıyor musunuz?
Müge Anlı'da yaşanan olay pes dedirtti. Meme kanserine nedeniyle ameliyat olmasının ardından ortadan kaybolan 3 çocuk annesi Şennur Çolak'ın patronu Abdullah ile kaçtığı ortaya çıktı. Şennur Çolak'ı arayan ailesi büyük hayal kırıklığı yaşarken iddiaların odağındaki isim patronuyla canlı yayına bağlandı. Abdullah Bey'in Şennur Çolak'la ilgili sözleri sonrası çılgına dönen Müge Anlı, "Siz hangi ülkede yaşadığınızı sanıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:46Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 12:53