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“Sınava yetişmek için kaçtım” dedi! Plakayı kapatan sürücüye 390 bin lira ceza

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA
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Burdur'da plakasını bezle kapatarak polisten kaçan motosiklet sürücüsü, kısa süre sonra ehliyet sınavına girdiği merkezde bulundu. Sınav çıkışında polisleri karşısında gören sürücü, "Sınava yetişmek için kaçtım" dedi. Sürücüye 390 bin lira ceza uygulanırken, motosikleti 3 ay trafikten men edildi.

“Sınava yetişmek için kaçtım” dedi! Plakayı kapatan sürücüye 390 bin lira ceza 1

Burdur'da bir motosiklet sürücüsünün polis ekiplerinden kaçış nedeni şaşırttı.

İstasyon Caddesi üzerinde motosikletinin plakasını bezle kapatarak ters şeritte ilerleyen M.D., polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Dur ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

“Sınava yetişmek için kaçtım” dedi! Plakayı kapatan sürücüye 390 bin lira ceza 2

MOTOSİKLETİ SINAV MERKEZİNDE BULUNDU

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra kaçan motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu.

“Sınava yetişmek için kaçtım” dedi! Plakayı kapatan sürücüye 390 bin lira ceza 3

Motosiklet üzerinde yapılan incelemede sürücünün kimliği belirlenirken, M.D.'nin ehliyet sınavına girdiği tespit edildi.

“Sınava yetişmek için kaçtım” dedi! Plakayı kapatan sürücüye 390 bin lira ceza 4

POLİS SINAVIN BİTMESİNİ BEKLEDİ

Ekipler, sürücünün sınavını bölmek yerine çıkışını bekledi.

Sınavın ardından kapıda karşısında polis ekiplerini gören M.D., neden kaçtığı sorusuna "Sınava yetişmek için kaçtım" yanıtını verdi.

“Sınava yetişmek için kaçtım” dedi! Plakayı kapatan sürücüye 390 bin lira ceza 5

390 BİN LİRA CEZA, 3 AY TRAFİKTEN MEN

Yapılan kontrollerde sürücünün çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

M.D.'ye toplam 390 bin lira cezai işlem uygulanırken, motosikleti de 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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