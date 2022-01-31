Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

ABD'de ıstakoz avcısı bir kişi dalış yaptığı sırada bir balina tarafından yutuldu. Deneyimli dalgıç, her şeyin bittiğini ve öleceğini düşünse de balinanın kendisini tükürmesiyle yeniden özgürlüğüne kavuştu. Hızlıca hastaneye kaldırılan dalgıçın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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