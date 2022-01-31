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Haberler Galeri Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

ABD'de ıstakoz avcısı bir kişi dalış yaptığı sırada bir balina tarafından yutuldu. Deneyimli dalgıç, her şeyin bittiğini ve öleceğini düşünse de balinanın kendisini tükürmesiyle yeniden özgürlüğüne kavuştu. Hızlıca hastaneye kaldırılan dalgıçın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 12:32
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Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

ABD'de ıstakoz avcısı bir kişi dalış yaptığı sırada bir balina tarafından yutuldu. Deneyimli dalgıç, her şeyin bittiğini ve öleceğini düşünse de öyle bir şey oldu ki...

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Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

Michael Packard, Massachussetts eyaletinde bulunan Cod Burnu'nda ıstakoz avlamak için cuma günü dalış yapmıştı fakat başına hiç beklemedği bir şey geldi.

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Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

14 METRE DERİNE İNMİŞTİ Kİ...
"Yaklaşık 14 metre kadar derine indim, sonra güçlü bir çarpışma hissettim, ondan sonra da her şey kararıverdi" diyen Packard, şöyle devam etti:

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Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

Fakat hareket edebildiğimi hissediyordum, 'İnanamıyorum, köpekbalığı mı ısırdı beni' diye paniğe kapıldım. Sonra etrafıma dokunmaya başladım, hiçbir diş yoktu. Büyük bir acı da hissetmiyordum. Sonunda durumu fark ettim; 'Aman Tanrım, bir balinanın ağzındayım. Balinanın ağzındayım ve beni yutmaya çalışıyor' diye düşündüm.

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Istakoz avlamak için dalış yaptı balinaya av oldu! Herkes öldüğünü düşünürken öyle bir şey oldu ki...

"BURAYA KADARMIŞ, ÖLECEĞİM"
56 yaşındaki deneyimli kaptan, yaşadığı korku dolu anlara ilişkin "Kendi kendime 'Buraya kadarmış, öleceğim' dedim, eşimi ve çocuklarımı düşündüm" dedi.