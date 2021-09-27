Pınar Gültekin'in katil zanlısı Metin Avcı'nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

Muğla'da canice öldürülüp cansız bedeni varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek. İşlenen cinayetten ardından olay yerine giderek kanıtları saklamaya çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan zanlının annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, ayrıldığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın mahkemede sanık olarak savunma yapacak.