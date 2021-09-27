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Haberler Galeri Pınar Gültekin'in katil zanlısı Metin Avcı'nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Metin Avcı'nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

Muğla'da canice öldürülüp cansız bedeni varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına bugün devam edilecek. İşlenen cinayetten ardından olay yerine giderek kanıtları saklamaya çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan zanlının annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, ayrıldığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın mahkemede sanık olarak savunma yapacak.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 14:19
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Pınar Gültekin’in katil zanlısı Metin Avcı’nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Gültekin’in katil zanlısı Metin Avcı’nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

21 Temmuz 2020'de soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

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Pınar Gültekin’in katil zanlısı Metin Avcı’nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cansız bedenine ulaşıldı. Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan mahkeme tarafından tutuklandı.

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Pınar Gültekin’in katil zanlısı Metin Avcı’nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

15 ŞUBAT'TA TAHLİYE EDİLDİ

Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyalinden ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da mahkemece tutuklandı. 15 Şubat 2021'deki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

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Pınar Gültekin’in katil zanlısı Metin Avcı’nın ailesi ve ortağı hakim karşısına çıkıyor!

KATİLİN AİLESİ DE YARGILANACAK

Pınar Gültekin'in ailesi, avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu.