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Haberler Galeri Müge Anlı'nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

Müge Anlı'nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 8 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'yı ailesine kavuşturdu. Kayıp kadının bulunmasıyla yakınları büyük sevinç yaşarken oğlu canlı yayına konuk oldu. 20 yıl önce de kız kardeşinin kaybolduğunu belirten adam, "Uğur Dündar kız kardeşimi bulmak için yüklü bir para istemişti" diye konuştu...

Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:52
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Müge Anlı’nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kayıp olayına ilişkin detaylar incelenmeye devam ederken beklenen haber geldi.

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Müge Anlı’nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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Müge Anlı’nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

Bu kapsamda 14. sezonu ile ekranlarda izlenen programda her geçen gün çözümlenmesi beklenen olayların tüm detayları incelenmeye devam ediliyor.

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Müge Anlı’nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu! Oğlunun Uğur Dündar sözleri stüdyoyu buz kesti

Son olarak 8 gündür kayıp olan Hatice Dağlı'nın bulunup bulunmadığı merak konusu olurken, ekranlarda yayınlanmakta olan bugünkü bölümünde Müge Anlı yaşlı kadının bulunduğu müjdesini canlı yayında duyurdu!