ANA SAYFA
Pınar Gültekin cinayetinde önemli gelişme! Ceren'in ifadesi karanlık noktaları aydınlatacak
Muğla'da bir bağ evinde katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinde, önemli gelişmeler yaşanıyor. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın, cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in ifadeleri, tüm karanlık noktaları aydınlatacak.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:28
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8