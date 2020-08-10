Pınar Gültekin cinayetinde önemli gelişme! Ceren'in ifadesi karanlık noktaları aydınlatacak

İFADELERE ÖNCEDEN ÇALIŞMIŞ…

Pınar'ı vahşice öldüren zanlının ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Avukat Epözdemir, şunları ifade etti:

"Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız. Olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını bekliyoruz"

Bu arada, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı nedeniyle Ceren'le ilgili bilgilerin soruşturma avukatlarına da verilmediği öğrenildi. Pınar'ın otopsi raporlarının henüz savcılığa ulaşmadığı bildirildi.