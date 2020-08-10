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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kum tepeleri arasında oluşan farklı renklerdeki sulak alanlar, ilginç görüntüler oluşturuyor. Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:11
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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen

Karakoyunlu ilçesine bağlı Karahacılı köyü yakınlarındaki terk edilmiş kum ocağının içine dolan sular, bir süre sonra kırmızı ve yeşile dönüştü. Oluşan kum tepelerinin arasını kaplayan sular, adeta labirenti andıran görüntüsüyle ve suların rengiyle ilginç görüntüler sunuyor. Dağın eteklerinde bulunan sulak alan, hem Ağrı Dağı manzarasıyla hem de yeşil ve kırmızı sularıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen

"FOTOĞRAFÇILARI GETİRİP BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, sulak alanlardaki su renginin ilgi çekici olduğunu söyledi.

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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen

Hem su renginin hem de oluşan kum tepelerinin Ağrı Dağı ile güzel bir kompozisyon oluşturduğunu aktaran Akkuş, "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.

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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen

Sulak alanı görmeye gelen vatandaşlardan İsmail Aksoy da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiğini ve güzel görüntülerle karşılaştığını anlattı.

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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen

Kum tepelerinin arasındaki suların ilgi çekici olduğunu ifade eden Aksoy, "Çok farklı, gezilip görülmesi gereken bir doğa olayı. Bu bölgede nadir rastlanan yerlerden birisi de burasıdır." dedi.