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Bu fotoğraflar Türkiye'de çekildi! Ağrı Dağı eteklerinde görsel şölen
Ağrı Dağı eteklerinde bulunan kum tepeleri arasında oluşan farklı renklerdeki sulak alanlar, ilginç görüntüler oluşturuyor. Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 14:11
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