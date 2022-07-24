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Haberler Galeri Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

Bolu'da bir aileyi darmaduman eden bir trafik kazası meydana geldi. TIR'a çarpan araçtaki 28 yaşındaki Semih Sert ve eşi 26 yaşındaki Sümeyra Sert yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri Bursa'da defnedilirken hastanede olan minik kızlarının ise hayati tehlikesi devam ediyor. Korkunç kazaya ilişkin boğazları düğümleyen ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilirken Sümeyra Sert'in ise kazadan sadece 2 dakika önce sosyal medyada bir video paylaştığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.07.2022 18:07
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Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

Minik kızı annesiz babasız bırakan kaza, geçen gün saat 06.00 sularında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi.

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Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Semih Sert idaresindeki ve içinde eşi Sümeyra Sert ile kızlarının bulunduğu otomobil Ankara'ya doğru gidiyordu. Otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

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Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE EŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Sümeyra Sert ise hastanede hayatını kaybetti.

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Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

YÜREK BURKAN AYRINTILAR…

Kazayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise yürekleri dağladı.

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Bolu’daki feci kaza Ahsen’i kimsesiz bıraktı… Annesinin ölmeden 2 dakika önceki paylaşımı yürek yaktı

MİNİK AHSEN'İN YAŞAM SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti. Küçük Ahsen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.