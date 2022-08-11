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Haberler Galeri Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin kardeşlerinin gözyaşlarına boğulduğu anlar yürek yaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 16:47
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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine ilişkin gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nu esnasında teröristlerin saldırısında şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için Gaziantep'te cenaze töreni yapıldı.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesinin yaşadığı Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için Yeşilkent Mezarlığı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'ın yanı sıra askeri erkan ve kent protokolü katıldı.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN AİLESİ FENALIK GEÇİRDİ

Şehidin kardeşleri cenaze töreninde gözyaşına boğulurken şehidin küçük kardeşi fenalık geçirdi.

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Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin asker kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek'te şehit ağabeyini son yolcuğunda yalnız bırakmazken şehit kardeşlerinin hüngür hüngür ağlaması yürek yaktı.