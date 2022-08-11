Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için Yeşilkent Mezarlığı'nda düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Tolga Tolunay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'ın yanı sıra askeri erkan ve kent protokolü katıldı.