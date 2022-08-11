11 Ağustos 2022, Perşembe
Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede şehidin kardeşlerinin gözyaşlarına boğulduğu anlar yürek yaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 16:47
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