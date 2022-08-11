Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

Terasların en altında bulunan, villaya ait olduğunu düşündükleri endüstriyel alandaki 7 dükkandan 5'ini önceki yıllarda gün ışığına çıkardıklarını, bu seneki hedeflerinin kalan 2 dükkanı açarak mimarisini anlamak olduğunu belirten Polat, şöyle devam etti:

"Böylece Roma villasının güney sınırını net şekilde tespit etmiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda, hatta bu sene de başlayacağız, restorasyon bölümüyle ortak çalışma yürütmekteyiz. Evin kalıcı çatı projesini oluşturmak için bir altyapı bu. İlk önce Roma villasının tamamen planını öğreneceğiz. Bu son aşamaya geldi zaten. Onun sonrasında bu evi, nasıl duvar resimlerini, mozaiklerini, koruyarak kalıcı bir çatıyla kapatıp ziyaretçilerimize açabiliriz, bunun altyapısını oluşturmak bu seneki hedefimiz."