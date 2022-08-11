11 Ağustos 2022, Perşembe
Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kenti'nde arkeolojik kazıların 21'inci dönemi başladı. Terasların en altında bulunan ve villaya ait olduğu düşünülen endüstriyel alandaki 7 dükkandan 5'ini önceki yıllarda gün ışığına çıkaran Prof. Dr. Gürcan Polat, bu seneki hedeflerinin kalan 2 dükkanı da açarak mimarisini anlamak olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 16:48
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18