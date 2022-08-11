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Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kenti'nde arkeolojik kazıların 21'inci dönemi başladı. Terasların en altında bulunan ve villaya ait olduğu düşünülen endüstriyel alandaki 7 dükkandan 5'ini önceki yıllarda gün ışığına çıkaran Prof. Dr. Gürcan Polat, bu seneki hedeflerinin kalan 2 dükkanı da açarak mimarisini anlamak olduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 11.08.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 16:48
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Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

Antandros kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Altınoluk Mahallesi'nde denize yakın alanda yapılıyor.

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Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

Kazı heyeti başkanı, Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, 2000 yılında yüzey araştırmasıyla başlayan çalışma kapsamında, 2001'den itibaren kazıları sürdürdüklerini söyledi.

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Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

Bu yıl kazı çalışmasını Roma villası ve nekropolis (mezarlık) olmak üzere iki alanda gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, villanın teraslara oturan bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

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Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

Terasların en altında bulunan, villaya ait olduğunu düşündükleri endüstriyel alandaki 7 dükkandan 5'ini önceki yıllarda gün ışığına çıkardıklarını, bu seneki hedeflerinin kalan 2 dükkanı açarak mimarisini anlamak olduğunu belirten Polat, şöyle devam etti:

"Böylece Roma villasının güney sınırını net şekilde tespit etmiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda, hatta bu sene de başlayacağız, restorasyon bölümüyle ortak çalışma yürütmekteyiz. Evin kalıcı çatı projesini oluşturmak için bir altyapı bu. İlk önce Roma villasının tamamen planını öğreneceğiz. Bu son aşamaya geldi zaten. Onun sonrasında bu evi, nasıl duvar resimlerini, mozaiklerini, koruyarak kalıcı bir çatıyla kapatıp ziyaretçilerimize açabiliriz, bunun altyapısını oluşturmak bu seneki hedefimiz."

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Balıkesir’de villa kazısında ortaya çıktı! Terasların altında gömülü halde bulundu

NEKROPOLİS 4 VE 5'İNCİ YÜZYILLARDA ENDÜSTRİYEL ALANA DÖNÜŞMÜŞ

Polat, nekropolis alanında bugüne kadar 549 mezar tespit ettiklerini ve bunların hangi dönemlere ait olduğunu belirlediklerini bildirdi.