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Haberler Galeri Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Seyahat planı yaparken bütçenizi düşünenler için müjde! Belirli hatlarda geçerli olan büyük indirim kampanyası başladı. Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok destinasyona çok uygun fiyatlarla uçabilirsiniz. Kampanya kapsamında çeşitli uçuş hatlarında büyük indirimler sunuluyor. Peki Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:58
Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Pegasus Havayolları, 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde alınan yurt dışı biletler için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar, 9 eurodan başlayan indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Pegasus'un bu cazip teklifi, seyahatseverlere bütçe dostu bir yurt dışı deneyimi vadediyor.

Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

PEGASUS UCUZA UÇAK BİLETİ KAMPANYASI TARİHLERİ

14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında, belirli yurt dışı hatlarda 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 arasında yapılacak uçuşlar için Light Paket biletleri 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Bu kampanya sadece 200.000 koltuk için geçerli ve koltuk seçimi %30 indirimli! Hemen flypgs.com veya Pegasus Mobil Uygulaması'na girerek biletinizi alabilirsiniz.

Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Kampanya Detayları:

Satış Tarihleri: 14 Ağustos 2024 saat 08:55'ten 15 Ağustos 2024 saat 23:59'a kadar.

Uçuş Tarihleri: 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025.

Kapsam: Yalnızca Pegasus BolBol üyeleri bu kampanyadan yararlanabilir. Üye değilseniz, hemen ücretsiz üye olabilirsiniz.

Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Geçerli Hatlar: İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı çeşitli yurt dışı hatlar. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamında değildir.

Fiyatlar: 9€+vergilerden başlayan fiyatlar, yalnızca Light Paket için geçerlidir ve uçuş detaylarına göre değişebilir.

Ekstra Avantaj: 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde koltuk seçimi %30 indirimli!