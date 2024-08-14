14 Ağustos 2024, Çarşamba
Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?
Seyahat planı yaparken bütçenizi düşünenler için müjde! Belirli hatlarda geçerli olan büyük indirim kampanyası başladı. Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok destinasyona çok uygun fiyatlarla uçabilirsiniz. Kampanya kapsamında çeşitli uçuş hatlarında büyük indirimler sunuluyor. Peki Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:58