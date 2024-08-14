Pegasus ucuza UÇAK bileti kampanyası tarihleri 2024 | Pegasus yurt dışı ucuza bilet nasıl alınır, hangi ülkelerde geçerli?

Pegasus Havayolları, 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde alınan yurt dışı biletler için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar, 9 eurodan başlayan indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Pegasus'un bu cazip teklifi, seyahatseverlere bütçe dostu bir yurt dışı deneyimi vadediyor.