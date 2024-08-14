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İstanbul'da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

İstanbul'da trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı. Motosiklet sürücüsüyle tartışan maganda, sürücüyü önce yerlerde sürükledi daha sonra da üzerinden geçti. Sürücüye dehşet yaşatan maganda olay yerinden kaçarken, Talihsiz adamın bacağında 7 kırık oluştu. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:47
İstanbul’da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

Olay, Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Tekin, karşı şeritten gelerek aniden fren yapan 44 ADE 821 plakalı araç sürücüsünü uyardı. Olay sonrası otomobil sürücüsü, Tekin'i kolundan tutarak aracıyla geri manevra yaptı.

İstanbul’da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

Olay esnasından Tekin'in bacağının üzerinden geçen otomobil yaralanmasına neden oldu. Bu sırada bacağı kırılan Tekin son bir hamleyle kendisini yolun kenarına attı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterince saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Tekin'i hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

BACAĞINDA 7 KIRIK OLUŞTU

Hastanede tedavi altına alınan Tekin'in vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve bacağında 7 kırık olması nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi. Öte yandan, yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

YAPTIĞI HAMLEYLE YOL KENARINA ATLADI

Olay esnasından Tekin'in bacağının üzerinden geçen otomobil yaralanmasına neden oldu. Bu sırada bacağı kırılan Tekin son bir hamleyle kendisini yolun kenarına attı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterince saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Tekin'i hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

"BU ŞAHSIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hâlâ bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.