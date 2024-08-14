14 Ağustos 2024, Çarşamba
İstanbul'da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı
İstanbul'da trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı. Motosiklet sürücüsüyle tartışan maganda, sürücüyü önce yerlerde sürükledi daha sonra da üzerinden geçti. Sürücüye dehşet yaşatan maganda olay yerinden kaçarken, Talihsiz adamın bacağında 7 kırık oluştu. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:47