İstanbul’da trafik magandası! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne kabus yaşattı

"BU ŞAHSIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hâlâ bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.