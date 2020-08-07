PCR test kuyruğunda akılalmaz görüntü! Sosyal mesafe unutuldu

"5 SAATTİR TEST SIRASI BEKLİYORUM"

PCR testi yaptırmak için bankaya test ücreti olarak 110 TL ödeme yaptıktan sonra makbuzu test noktasına teslim etmesiyle işlemlerin başladığını anlatan bir diğer gurbetçi vatandaş ise, işlemlerin yapılması ve sıranın kendisine gelmesi için yaklaşık 5 saattir beklediğini öne sürdü.