1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak!

Yerli bir otomobili Avrupa'ya götürmenin heyecanını yaşadığını, Türk arabasını herkese tanıtmak istediğini ifade eden Gümüş, "İnşallah sağ salim gideriz, Avrupa'ya da arabamızı tanıtırız. Arkada da 'Bana her yer Aksaray.' yazıyor. İnşallah bütün Avrupa'yı gezeceğim bununla. Geri getirmeyeceğim, orada bırakacağım. Garaj plakalarıyla süreceğim." dedi.