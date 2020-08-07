1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak! Fransa'da yaşayan Aksaraylı Selim Gümüş, Avrupa'ya tanıtmak istediği Tofaş Doğan marka otomobilini, Edirne'den trene yükleyerek yola çıktı. Fransa'da yaşayan ve oto alım satım işi yapan Selim Gümüş, "Bende memleket hastalığı var. Tofaş bizim milli gururumuz. Bununla bütün Avrupa'yı gezeceğim" dedi. Giriş Tarihi: 07.08.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:12
1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak!
Fransa'nın İsviçre sınırındaki Mulhouse şehrinde 1990'dan bu yana yaşayan ve oto alım satım işi yapan Selim Gümüş, "Milli gururumuz." dediği Tofaş markasını Avrupa'ya tanıtmaya karar verdi.
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1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak!
Memleketi Aksaray'dan 3 hafta önce 1996 model Doğan serisi otomobil satın alan Gümüş, evrakını hazırladığı aracı, trenle Avrupa'ya götürmek için Edirne Garı'na geldi.
1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak!
Edirne'den "arabalı tren" ile Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'yı geçerek son durak Avusturya'nın Villach kentine varacak olan Gümüş, oradan kara yoluyla Mulhouse şehrine ulaşarak yolculuğunu tamamlayacak.
1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak!
"HEYECAN DUYUYORUM"
Gümüş, otomobilini, gümrüklerde sorun yaşamamak için trenle götürmeyi tercih ettiğini söyledi.
1996 model Doğan'ı Avrupa'ya tanıtacak!
Yerli bir otomobili Avrupa'ya götürmenin heyecanını yaşadığını, Türk arabasını herkese tanıtmak istediğini ifade eden Gümüş, "İnşallah sağ salim gideriz, Avrupa'ya da arabamızı tanıtırız. Arkada da 'Bana her yer Aksaray.' yazıyor. İnşallah bütün Avrupa'yı gezeceğim bununla. Geri getirmeyeceğim, orada bırakacağım. Garaj plakalarıyla süreceğim." dedi.