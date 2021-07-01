HaberlerGaleriPazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti
Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti
Avcılar'da semt pazarı kurulacağını unutan sürücünün park ettiği otomobili gören esnaf, sahibine ulaşamayınca aracı yolun ortasına taşıdı. Pazarın ortasında park edilen otomobil, zabıtanın devreye girerek yaptığı araştırmadan sonra sahibine ulaşılması ardından çadır direkleri yerlerinden oynatılarak pazar alanından çıkartıldı.
Giriş Tarihi: 01.07.2021 09:59Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:36