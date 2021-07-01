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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

Avcılar'da semt pazarı kurulacağını unutan sürücünün park ettiği otomobili gören esnaf, sahibine ulaşamayınca aracı yolun ortasına taşıdı. Pazarın ortasında park edilen otomobil, zabıtanın devreye girerek yaptığı araştırmadan sonra sahibine ulaşılması ardından çadır direkleri yerlerinden oynatılarak pazar alanından çıkartıldı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:36
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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve yan sokaklarında her hafta olduğu gibi semt pazarını açmaya gelen esnaf, tezgahlarını kuracakları caddede park halinde iki otomobil olduğunu gördü.

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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

Otomobillerden birinin sahibi kısa sürede bulunurken, Ordu plakalı otomobilin sahibi tüm aramalara rağmen bulunamadı.

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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

Polis ve zabıtadan umduklarını bulamadıklarını öne süren esnaf el birliği yaparak otomobili yolun ortasına çektikten sonra pazar yeri için belediyeye para ödedikleri caddede tezgahlarını açtı.

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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

Yolun bu kesimi büyük ölçüde daralırken, pazara gelenler yol ortasında sahipsiz park halindeki otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

Pazarcı esnafı bunun üzerine müşterilere "3 tişört alana otomobil bedava" veya "Pazardan en fazla alış veriş yapana otomobil hediye" esprileri yaptı.