Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİ NE?

Üç yıl önce işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken Büşra Büyükşen'in ifadeleri arasındaki çelişki bir kez daha gündem oldu. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden genç kız, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtti.

