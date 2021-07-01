01 Temmuz 2021, Perşembe
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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Cinayetin tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen'in o gece yaşadıkları kurulan dekorla yeniden canlandırıldı. Olay anını anlatan Büyükşen, kendisine kimsenin inanmadığını söylerken gizemli komşu Osman Büyükdoğrucan, ilk kez konuştu. O gece yaşananları anlatan Büyükdoğrucan da Büşra'yı işaret etti.
Giriş Tarihi: 01.07.2021 14:23
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