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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Cinayetin tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen'in o gece yaşadıkları kurulan dekorla yeniden canlandırıldı. Olay anını anlatan Büyükşen, kendisine kimsenin inanmadığını söylerken gizemli komşu Osman Büyükdoğrucan, ilk kez konuştu. O gece yaşananları anlatan Büyükdoğrucan da Büşra'yı işaret etti.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 14:23
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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayeti, yine iddialar ve çelişkilerle gündeme geldi. Metin - Necla Büyükşen çiftinin Konya'da yaşadıkları evlerinde korkunç şekilde katledildiği olay gizemini korurken Müge Anlı, çiftin kızları Büşra Büyükşen'in olay gecesi yaşananları anlatması için temsili bir olay yeri kurdu.

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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen o anlar yine birçok çelişkiyi gözler önüne serdi. Olayın aydınlatılması için büyük çaba gösteren çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen, ifade vermeyen komşularına isyan etti.

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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİ NE?

Üç yıl önce işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken Büşra Büyükşen'in ifadeleri arasındaki çelişki bir kez daha gündem oldu. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden genç kız, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtti.

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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

OLAY GECESİ YENİDEN CANLANDIRILDI

Müge Anlı, o gece yaşananları genç kıza hatırlatmak için temsili bir olay yeri kurdu. Stüdyoya bir yatağı temsilen sedye getirildi. Bunun yanında Büşra'nın olay gecesi kaçtığı pencere de temsil edildi. Olay anını anlatan Büşra Büyükşen, kendisine kimsenin inanmadığını söyledi.

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Müge Anlı’da Büyükşen cinayetinde şüpheli komşu ilk kez konuştu! O kişiyi işaret etti

"O DÖNEM BÜYÜK ACI ÇEKTİM"

Cinayetin tek görgü tanığı olan genç kız, hayatta kaldığı için kimsenin kendisine inanmadığını iddia etti. Çok büyük acılar çektiğini belirten Büşra Büyükşen, "O dönemlerde büyük acı çektim. Yaşadıklarımı gören akrabalarım bugün beni suçluyor. Kimseyle konuşamıyorum, kimsem kalmadı" sözlerini kullandı.