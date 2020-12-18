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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Patlıcan yetiştirmek için tohum ekti! Görünce hayretler içinde kaldı! Dalın bir tarafı patlıcan diğeri... Patlıcan yetiştirmek için tohum ekti! Görünce hayretler içinde kaldı! Dalın bir tarafı patlıcan diğeri... Son dakika haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş patlıcan yetiştirmek için tohum ekti. Sonucu görünce hayatının şokunu yaşadı. Hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten çiftçi "Galiba genetiği bozuluyor" ifadelerini kullandı. Bakın dalın bir tarafında patlıcan yetişirken diğer tarafından ne çıktı? Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 09:54
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş
patlıcan yetiştirmek için tohum ekti. Sonucu görünce hayatının şokunu yaşadı. Hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü belirten çiftçi "Galiba genetiği bozuluyor" ifadelerini kullandı. Bakın dalın bir tarafında patlıcan yetişirken diğer tarafından ne çıktı? GALERİ DEVAM EDİYOR
Ordu'nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı. Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı.
İLK KEZ KARŞILAŞTI
Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde
hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti. Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. "DALIN BİR TARAFINDA DOMATES, DİĞER TARAFTA PATLICAN" Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, "Mayıs ayı içerisinde patlıcan fidesi aldım, aşılı patlıcan diye satılıyordu. Patlıcandan domates oldu. Ben de hayret ettim, değişik çiçekler açtı ve diğer patlıcanlara göre çiçeği daha çoktu. Büyüyünce bir baktım bir tarafta patlıcan diğer tarafta ise domates vardı. Şekli, kokusu, içerisindeki çekirdeği de domates ama tadı çok acı. Bunu ilk defa görenler çok şaşırdı. Yaklaşık 40 yıldır kendi ihtiyacımız için köyümüzde sebze dikiyoruz. Böyle bir şeye hiç rastlamadım, ilk defa oldu" dedi. "DOMATESİN TADI ACI, PATLICAN NORMAL"diyen Kuşcu, "Şaştım ve çevredekiler de şaşırdı" "Artık galiba genetiği bozuluyor. Doğal bir şey kalmadı. Patlıcanın tadında sıkıntı yok ama şekil olarak diğer patlıcanlara göre küçük. Domatesler de küçük, tam domates değil gibi. Tat olarak da çok acı. Ancak şekli, kokusu ve yapısı aynı domatesi sadece tadı zehir gibi acı" şeklinde konuştu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN