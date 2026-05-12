“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın

"İLK ÖDEME BAŞARISIZ OLDU" DİYEREK İKİNCİ KEZ PARA İSTİYORLAR Sahte linke tıklayan kullanıcılar, platform logosunun bulunduğu profesyonel görünümlü bir ekranla karşılaşıyor. Kart bilgileri veya havale kodu girildikten sonra ise dolandırıcılık yeni bir aşamaya taşınıyor.

Ali Murat Kırık, bazı dolandırıcıların "ilk ödeme başarısız oldu" bahanesiyle vatandaşları yeniden para göndermeye yönlendirdiğini belirterek, kullanıcıların ödeme işlemlerini kesinlikle platform dışına taşımaması gerektiğini söyledi.

DOLANDIRILAN VATANDAŞ NE YAPMALI? Uzmanlara göre kişisel banka hesaplarına para gönderme taleplerine her zaman şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Ayrıca doğrulama kodlarının hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği belirtiliyor. Dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde ise zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi, hesaba bloke talep edilmesi ve tüm yazışmaların ekran görüntüsüyle kayıt altına alınması tavsiye ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI Uzmanlar, özellikle ev ve araç ilanları üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcıların yalnızca platformun resmi uygulaması veya internet sitesi üzerinden işlem yapması gerektiğini belirtiyor. SMS, WhatsApp veya farklı mesajlaşma uygulamalarından gönderilen bağlantıların ise büyük risk taşıdığı ifade ediliyor.