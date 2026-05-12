“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın
İnternette ev ve araç ilanları üzerinden yayılan yeni dolandırıcılık yöntemi vatandaşları mağdur ediyor. "Param Güvende" sistemini birebir taklit eden sahte linkler üzerinden kart bilgileri ve paralar ele geçirilirken, uzmanlar WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen bağlantılara karşı kritik uyarılarda bulundu.
İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar, bu kez güvenli ödeme sistemlerini hedef aldı.
Özellikle "Param Güvende" benzeri sistemlerin arayüzlerini kopyalayan şebekeler, sahte linkler aracılığıyla kullanıcıların kart bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçiriyor. Uzmanlar, ödeme süreçlerinin kesinlikle platform dışına taşınmaması gerektiğini vurguluyor.
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMLERİNİ BİREBİR KOPYALADILAR
Güvenli ödeme sistemlerinin vatandaşlarda oluşturduğu güven duygusunu suistimal eden dolandırıcılar, alıcı veya satıcı gibi davranarak kullanıcılarla iletişime geçiyor. Dijital iletişim uzmanı Ali Murat Kırık, dolandırıcıların platform tasarımlarını birebir kopyaladığını belirterek vatandaşların tanıdık ekranlar nedeniyle çoğu zaman şüphe duymadığını ifade etti.
Kırık, sahte bağlantılar üzerinden kullanıcıların kart bilgilerini girdiğini veya belirtilen hesaplara para transferi yaptığını söyledi.
WHATSAPP VE SMS ÜZERİNDEN GELEN LİNKLERE DİKKAT
Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri ise mağduru hızlı karar vermeye zorlamak oluyor. Süreci normal göstermek için oldukça kibar bir dil kullanan şüpheliler, "ödeme onayı gerekli", "sistemde hata oluştu" ya da "ilan numarasını açıklamaya yazın" gibi ifadelerle kullanıcıyı yönlendiriyor.
Uzmanlar, gerçek güvenli ödeme sistemlerinde işlemlerin yalnızca uygulamanın resmi altyapısı üzerinden yürütüldüğünü, WhatsApp veya SMS üzerinden gönderilen linklerle ödeme yapılmaması gerektiğini vurguluyor.