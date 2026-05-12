CANLI YAYIN

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İnternette ev ve araç ilanları üzerinden yayılan yeni dolandırıcılık yöntemi vatandaşları mağdur ediyor. "Param Güvende" sistemini birebir taklit eden sahte linkler üzerinden kart bilgileri ve paralar ele geçirilirken, uzmanlar WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen bağlantılara karşı kritik uyarılarda bulundu.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 1

İnternet üzerinden alışveriş yapan vatandaşların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar, bu kez güvenli ödeme sistemlerini hedef aldı.

"PARAM GÜVENDE" DİYEREK TUZAK KURUYORLAR

Özellikle "Param Güvende" benzeri sistemlerin arayüzlerini kopyalayan şebekeler, sahte linkler aracılığıyla kullanıcıların kart bilgilerini ve banka hesaplarını ele geçiriyor. Uzmanlar, ödeme süreçlerinin kesinlikle platform dışına taşınmaması gerektiğini vurguluyor.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 2

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMLERİNİ BİREBİR KOPYALADILAR

Güvenli ödeme sistemlerinin vatandaşlarda oluşturduğu güven duygusunu suistimal eden dolandırıcılar, alıcı veya satıcı gibi davranarak kullanıcılarla iletişime geçiyor. Dijital iletişim uzmanı Ali Murat Kırık, dolandırıcıların platform tasarımlarını birebir kopyaladığını belirterek vatandaşların tanıdık ekranlar nedeniyle çoğu zaman şüphe duymadığını ifade etti.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 3

Kırık, sahte bağlantılar üzerinden kullanıcıların kart bilgilerini girdiğini veya belirtilen hesaplara para transferi yaptığını söyledi.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 4

WHATSAPP VE SMS ÜZERİNDEN GELEN LİNKLERE DİKKAT

Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri ise mağduru hızlı karar vermeye zorlamak oluyor. Süreci normal göstermek için oldukça kibar bir dil kullanan şüpheliler, "ödeme onayı gerekli", "sistemde hata oluştu" ya da "ilan numarasını açıklamaya yazın" gibi ifadelerle kullanıcıyı yönlendiriyor.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 5

Uzmanlar, gerçek güvenli ödeme sistemlerinde işlemlerin yalnızca uygulamanın resmi altyapısı üzerinden yürütüldüğünü, WhatsApp veya SMS üzerinden gönderilen linklerle ödeme yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 6

"İLK ÖDEME BAŞARISIZ OLDU" DİYEREK İKİNCİ KEZ PARA İSTİYORLAR

Sahte linke tıklayan kullanıcılar, platform logosunun bulunduğu profesyonel görünümlü bir ekranla karşılaşıyor. Kart bilgileri veya havale kodu girildikten sonra ise dolandırıcılık yeni bir aşamaya taşınıyor.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 7

Ali Murat Kırık, bazı dolandırıcıların "ilk ödeme başarısız oldu" bahanesiyle vatandaşları yeniden para göndermeye yönlendirdiğini belirterek, kullanıcıların ödeme işlemlerini kesinlikle platform dışına taşımaması gerektiğini söyledi.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 8

DOLANDIRILAN VATANDAŞ NE YAPMALI?

Uzmanlara göre kişisel banka hesaplarına para gönderme taleplerine her zaman şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Ayrıca doğrulama kodlarının hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği belirtiliyor.

Dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde ise zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi, hesaba bloke talep edilmesi ve tüm yazışmaların ekran görüntüsüyle kayıt altına alınması tavsiye ediliyor.

“Param Güvende” dolandırıcılığına dikkat! Sahte link tuzağına sakın tıklamayın 9

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, özellikle ev ve araç ilanları üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcıların yalnızca platformun resmi uygulaması veya internet sitesi üzerinden işlem yapması gerektiğini belirtiyor. SMS, WhatsApp veya farklı mesajlaşma uygulamalarından gönderilen bağlantıların ise büyük risk taşıdığı ifade ediliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin