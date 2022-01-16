Para yerine güvercin kullanan kumarbazlara operasyon! 20’si çocuk

Salgın ve hijyen koşullarının görmezden gelindiği ortamda kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve Çevik Kuvvet yönlendirilirken, bazı aileler ise olay yerine gelerek çocuklarını sordu. Sıra sıra kimliklerine göre çağırılan şüpheliler Çevik Kuvvet eşliğinde midibüslere bindirilerek karakollara dağıtıldı.