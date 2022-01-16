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Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Genç kadının aldatıldığını öğrendikten sonra tam 82 tüp renkli sim ile yaptıkları, TikTok'ta izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri.

Giriş Tarihi: 16.01.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 11:35
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Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

Parlayan her şey altın değildir, bazen sime bulanmış bir intikam olabilir! İngiltere'de bir kreşte hemşirelik yapan Jade Butters, eski erkek arkadaşının akıllı saatinde başka kadınlara attığı mesajlar ve fotoğraflar buldu. Gördüklerini hazmedemeyen genç kadın, ona sadakat konusunda unutamayacağı bir ders vermek istedi ancak kendi başını da belaya sokmak istemiyordu. Bu nedenle çözümü kendince 'zararsız' olduğunu düşündüğü bir yöntemle ders vermekte buldu.

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Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

HİÇBİR ŞEY GÜVENLİ DEĞİLDİ

Aldatıldığından dolayı canı bir hayli sıkılmış olan Jade, sevgilisinin eşyalarını simle parlatmak istedi. Sevgilisinin başka kadınlarla mesajlaştığını gören Jade, eşyalarının neredeyse hepsini sime buladı. Böylece sevgilisine karşı kaybettiği güveni, ona evinde güvenilecek hiçbir şey bırakmayarak ödetti. Jade'in sevgilisinin evinde artık tek bir nokta dahi güvenli değildi. Yatağı, kıyafetleri ve hatta diş macunu bile sadakatsizliğinin kurbanı oldu.

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Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

'İYİ BİR FİKİR OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Jade Butters, ilk önce tam 82 tüp renkli sim aldı. Bunun için çok büyük bir masraf da yapmadı, satın alırken 15 sterlinlik online hediye çeki kullandı. Bununla ilgili, "Simlerin ne kadar sinir bozucu olabileceğini biliyorum ve onu evinin her yerine yaymanın gerçekten iyi bir fikir olacağını düşündüm" dedi.

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Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

'NOEL İNTİKAMI' ADINI VERDİ

Simleri çantasına koyan Jade, eşyalarını toplamak için sevgilisinin evine gittiğinde "Noel intikamı" olarak adlandırdığı şakayı gerçekleştirdi ve bu esnada kendisini videoya aldı. Genç kadın, "İlk başta daha olgun davranmam gerektiğini düşündüm ama bunu yaptıktan sonra kendimle çok gurur duydum. Aklıma geldikçe gülüyorum" ifadelerini kullandı.

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Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

DETERJANA BİLE KOYDU

Jade'in yaptığı basit bir sim döküp gitme olayı değildi. Simler akla gelebilecek her yerdeydi. Öyle ki çamaşır yıkamak için kullandığı deterjanın içine bile koymuştu. Sevgilisinin kıyafetlerinin ceplerine, ayakkabılarına, çekmecelerine, yatak takımlarına kadar her şeyini simledi. Ayrıca tesisata zarar vermeden tuvalete bile sim koymayı ihmâl etmedi.