16 Ocak 2022, Pazar
Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam
Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Genç kadının aldatıldığını öğrendikten sonra tam 82 tüp renkli sim ile yaptıkları, TikTok'ta izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri.
Giriş Tarihi: 16.01.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 11:35
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