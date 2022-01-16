Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı sallayan intikam

Parlayan her şey altın değildir, bazen sime bulanmış bir intikam olabilir! İngiltere'de bir kreşte hemşirelik yapan Jade Butters, eski erkek arkadaşının akıllı saatinde başka kadınlara attığı mesajlar ve fotoğraflar buldu. Gördüklerini hazmedemeyen genç kadın, ona sadakat konusunda unutamayacağı bir ders vermek istedi ancak kendi başını da belaya sokmak istemiyordu. Bu nedenle çözümü kendince 'zararsız' olduğunu düşündüğü bir yöntemle ders vermekte buldu.