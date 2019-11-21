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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı
Müge Anlı'nın ortaya çıkarttığı Palu ailesinin vahşeti sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Palu ailesi, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarından yargılanıyordu. Müge Anlı'nın gerçeklerini ortaya çıkarttığı Palu ailesinden, Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun yargılanmasına devam edildi. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkarttığı olaylar Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi hakkındaki son dakika gelişmesi.
Giriş Tarihi: 21.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 13:43
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