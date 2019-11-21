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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

Müge Anlı'nın ortaya çıkarttığı Palu ailesinin vahşeti sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Palu ailesi, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarından yargılanıyordu. Müge Anlı'nın gerçeklerini ortaya çıkarttığı Palu ailesinden, Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun yargılanmasına devam edildi. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkarttığı olaylar Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi hakkındaki son dakika gelişmesi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 13:43
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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Palu ailesi bir kez daha hakim karşısına çıktı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Palu ailesinden, Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu'nun yargılanmasına devam edildi.

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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

PALU AİLESİ NE YAPTI?

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinsel istismar, işkence, tecavüz, cinayet gibi olayların bir arada yaşandığı Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi!

Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başladı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi.

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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

Damat Tuncer Ustael hakkında cinayet, çocuklara cinsel istismar, tecavüz ve işkence iddiaları da var. Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Tuncer Ustael, Emine Ustael ve daha önce yayına katılmayan Harun Palu ve Ayşe Melek gözaltına alındı.

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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

ACI ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRME!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

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Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

TUNCER USTAEL HAKKINDA KONUŞTU

Duruşmada, maktul Meryem Tahnal'ın oğlu tanık Recep Tayyip Tahnal'ın alınan ifadelerinin mahkemeye gönderildiği belirtildi. Duruşmada ifadesi okunan Tahnal, eniştesi Tuncer Ustael'in annesini darbettiğini anlatarak, "Sanıkların hepsinin psikolojisi bozuktu. Annemin vefatından sonra onlardan şiddet gördüm. Daha sonra evden kaçtım. Çocuk Esirgeme Kurumuna sığındım ve orada büyüdüm." ifadesini kullandı.