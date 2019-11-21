Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Palu ailesinin iğrençliklerini ortaya çıkartmıştı

PALU AİLESİ NE YAPTI?

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı cinsel istismar, işkence, tecavüz, cinayet gibi olayların bir arada yaşandığı Palu ailesi olayında son dakika gelişmesi!

Ailenin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 10 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvuruda bulunmasıyla başladı. Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin öldürülüp gömüldüğü, Meryem'in diğer oğlu Recep'in ise aileden kaçtığı tespit edildi.