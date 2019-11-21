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KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS-2019/6 tercih kılavuzu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı başvuruları gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." demişti. ÖSYM beklendiği gibi kılavuzu yayımlayarak başvuru sürecine dair detayları paylaştı. Peki, KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvuruları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:49
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KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı KPSS 2019 /6 tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması başlıklı son dakika duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

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KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

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KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

Adaylar tercihlerini 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!