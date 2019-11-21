KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ile 2 bin 635 personel alınacak! KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir?

KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS-2019/6 tercih kılavuzu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı başvuruları gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." demişti. ÖSYM beklendiği gibi kılavuzu yayımlayarak başvuru sürecine dair detayları paylaştı. Peki, KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte KPSS 2019 /6 tercih kılavuzu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım başvuruları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





