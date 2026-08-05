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Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkol denetimine takılan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, hem tavırları hem de sözleriyle şaşkınlık yarattı. Yapılan kontrolde 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracı yediemin otoparkına çekilirken muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" yanıtını verdi. Ardından kullandığı "İki şişe alayım derken hayatım kaydı" sözleri ise dikkat çekti.

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 1

ÇORLU'DA ALKOL DENETİMİNE TAKILDI

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN PES DEDİRTEN SÖZLER
Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 2

Denetimler sırasında durdurulan bir panelvan aracın sürücüsünün, yapılan alkol testinde yasal sınırın oldukça üzerinde, 1,00 promilden fazla alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde şahsın aynı zamanda ehliyetinin de bulunmadığı ortaya çıktı.

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 3

"BOMBA GİBİYİM ÇOK ŞÜKÜR"

Aracı trafikten men edilen ve yediemin otoparkına çekilen sürücü, olay yerindeki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan alkollü sürücü, muhabirin "Geçmiş olsun, nasılsınız?" sorusuna, "Bomba gibiyim çok şükür" ifadelerini kullandı.

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 4

Alkolün etkisiyle oldukça sakin görünen şahıs, başına gelenleri değerlendirirken, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" sözleriyle durumu aktardı.

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 5

HEM CEZA KESİLDİ HEM KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Hem ehliyetsiz olması hem de alkollü araç kullanması nedeniyle ağır para cezası uygulanan sürücünün aracı çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 6

Yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü, trafik ekiplerince hazırlanan tutanakların ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!" 7

Emniyet güçleri, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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