Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Denetimdeki rahat tavrı pes dedirtti: "Bomba gibiyim!"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkol denetimine takılan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, hem tavırları hem de sözleriyle şaşkınlık yarattı. Yapılan kontrolde 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracı yediemin otoparkına çekilirken muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" yanıtını verdi. Ardından kullandığı "İki şişe alayım derken hayatım kaydı" sözleri ise dikkat çekti.

ÇORLU'DA ALKOL DENETİMİNE TAKILDI Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN PES DEDİRTEN SÖZLER

Denetimler sırasında durdurulan bir panelvan aracın sürücüsünün, yapılan alkol testinde yasal sınırın oldukça üzerinde, 1,00 promilden fazla alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde şahsın aynı zamanda ehliyetinin de bulunmadığı ortaya çıktı.

"BOMBA GİBİYİM ÇOK ŞÜKÜR" Aracı trafikten men edilen ve yediemin otoparkına çekilen sürücü, olay yerindeki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan alkollü sürücü, muhabirin "Geçmiş olsun, nasılsınız?" sorusuna, "Bomba gibiyim çok şükür" ifadelerini kullandı.

Alkolün etkisiyle oldukça sakin görünen şahıs, başına gelenleri değerlendirirken, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" sözleriyle durumu aktardı.