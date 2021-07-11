Özel çocuklar için seferber olan bir anne! Ördüğü bez bebekler umut oluyor

DORUK'TAN İLHAM ALDIM

"....Doruk'un çevresinde de hep ona benzer arkadaşları var. Sporda da daha iyi yerlere gelebilmesi için biz de onun arkasından tabii ki her zaman destekliyoruz. Ben Doruk'tan ilham alarak aslında engelli daha doğrusu engelli demek yerine özel gereksinimli bebekler yapmaya başladım. Aslında amacımız hem Doruk ve Doruk gibi olan diğer çocukları herkesin görmesi onları anlayabilmesi hem de Doruk'a da maddi olarak yapmış olduğu sporda destek olabilmekti."