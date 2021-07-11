Özel çocuklar için seferber olan bir anne! Ördüğü bez bebekler umut oluyor
Anneler şefkatin, karşılıksız emeğin, merhametin ve fedakarlığın sembolüdür. Eda Gayır da işte o eli öpülesi annelerden biri. Özel bir çocuk olarak dünyaya gelen oğlu Doruk ve arkadaşları için seferber olan Gayır, ördüğü engelli oyuncak bebeklerle farkındalık oluşturmak için mücadele ediyor.
Giriş Tarihi: 11.07.2021
09:17 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
09:18
Anneler çocuklarının süper kahramanlarıdır. Eda Gayır da oğlu Doruk için öyle. Özel bebeklerden yaparak hem farkındalık oluşturuyor hem de aile bütçesine destek oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gayır hikayesini A Haber muhabiri Damla Karasu'ya şu ifadelerle anlattı:
"2 tane evladım var bir kızım bir oğlum. Oğlum 15 yaşında kızım da 7 buçuk yaşında. Doruk sporcu paralimpik sporcu biz onu neredeyse 4-5 senedir havuza yönlendirdik hem bedensel engelinden dolayı özgüven kazanması ve sosyal hayatın içinde daha çok bulunabilmesi için..."
DORUK'TAN İLHAM ALDIM
"....Doruk'un çevresinde de hep ona benzer arkadaşları var. Sporda da daha iyi yerlere gelebilmesi için biz de onun arkasından tabii ki her zaman destekliyoruz. Ben Doruk'tan ilham alarak aslında engelli daha doğrusu engelli demek yerine özel gereksinimli bebekler yapmaya başladım. Aslında amacımız hem Doruk ve Doruk gibi olan diğer çocukları herkesin görmesi onları anlayabilmesi hem de Doruk'a da maddi olarak yapmış olduğu sporda destek olabilmekti."
Doruk özel bir çocuk olarak doğmuştu. Anne Eda Gayır'ın tüm çabası ise oğlu ve diğer tüm özel çocuklar için farkındalık oluşturmak. Anne... kelimelerle anlatılamayan fedakarlığın ve karşılıksız sevginin adı. Gayır da hayatını, çocuklarına adayan bir anne...
Gayır,
"Çok mutluyum açıkçası çünkü çoğu Doruk gibi olan arkadaşların anneleri hepsi şey diyor sen bizim medya yüzümüz olacaksın inşallah senin sayende herkes öğrenecek. O kadar büyük bir şey ki bu yani bir de bu işte adım adım da ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.