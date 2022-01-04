04 Ocak 2022, Salı
Öz kızını Adnan Oktar'a getiren anne hakkında flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı
Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yaşanan skandal vatandaşların kanını dondurdu. 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddia edilen anne Dilek Ç. hakkında 2 ayrı suçtan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şu anda 18 yaşında olan mağdur S.M., o yaştaki çocuğun iddialarına inanılmayacağını düşündüğünden Oktar ve annesinin ses kayıtlarını aldığını belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 12:46
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