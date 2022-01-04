Öz kızını Adnan Oktar’a getiren anne hakkında flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı

OKTAR'I İSTEMYEN KIZINI TUVALETE KAPATARAK DÖVDÜ

Adnan Oktar'ın kendisine dekolteli kıyafetler aldığını, bunları giymesini istediğini söylediğini kaydeden mağdur çocuk, İsviçre'ye geri döndüklerinde annesinin Adnan Oktar hayranlarına "Benim kızım Mehdi Adnan Oktar'la evlenecek" şeklinde konuştuğunu söyledi. Oktar'ın yanına gitmek istemediğini annesine söylediğinde şüpheli Dilek Ç.'nin kendisini tuvalete kaparak dövdüğünü vurgulayan mağdur çocuk, bu sebeple korktuğunu ve kendisinden istenileni yapmak zorunda olduğunu ifade etti. Babasının yanına gitmeden yaşadıklarını ses kaydına aldığını söyleyen mağdur çocuk, ses kayıtlarını babasına dinlettirdiğini, velayetini babasının aldığını söyledi. Devletin kendisini koruduğunu ve annesinin kendisine yaklaşmasını söylediğini kaydeden mağdur çocuk, ifadesinde "Beni Adnan Oktar'a pazarlayan öz annem Dilek Ç.'den davacı ve şikâyetçi değilim, çünkü her ne olursa olsun o benim annem. Adnan Oktar isimli şahıstan beni yanına zorla getirttiği, cinsel tacizde bulunduğu için davacı ve şikayetçiyim" dedi.