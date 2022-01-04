Ankara’da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

"10 TANE KÖPEK BİRDEN SALDIRIYOR"

Bazı insanların hayvanları bir heves ile alıp, daha sonra sıkılarak sokaklara bıraktığını, onların da çoğalarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen anne Koca, bu durumun önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Yetkililerden isteğim, bu soruna çok büyük bir önlem getirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu 3-5 hayvan severin hayvanları sevip de koruması ile olacak bir şey değil. Benim çocuğumun bu halini bir görsünler bakalım. Bu hayvan severler benim çocuğumun acısına bir an tahammül edebilirler mi acaba. Hayvan sevgisi mi önemli, benim çocuğumun burada çektiği acılar mı önemli? Yani 3-5 tane hayvanı besleyip daha sonra çoğaltıp sokağa atmak ya da tarlada hayvanları beslemek doğru bir iş değil. Bunlara kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz Ankara'nın göbeğinde Pursaklar'da oturuyoruz. Merkezi bir konumdayız, ücra bir köşede oturmuyoruz. Benim oturduğum yer çok ücra bir yer değil. Çöpün yanında köpek duruyormuş, çocuk yolunu değiştirmiş. 10 tane köpek birden saldırıyor. 1 değil, 2 değil. İnsanlar sabahları işe gidemiyor. Bana o kadar çok video atan oldu ki. Hala köpekler sokaklarda."