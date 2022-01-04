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Ankara'da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

Ankara Pursaklar'da okulundan eve dönerken 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, şimdiye kadar 9 cerrahi operasyon geçirdi ve hemen hemen 6-7 operasyon daha geçirmesi değerlendiriliyor. Enes'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan annesi Ayşe Koca, "Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin, tek dileğimiz o. Bu soruna da kesinlikle bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:23
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Ankara’da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hemen hemen 10 köpeğin olduğu bir sürünün saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Ankara’da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

KÖPEKLER KAFA DERİSİNİ YÜZDÜ

Tedaviye alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon atlattı. Vücudunun her yerinde ısırık izleri olan Koca'ya saldıran köpekler, sol bacağındaki bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzdü.

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Ankara’da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

6-7 OPERASYON DAHA GEÇİERECEK

Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulunan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Koca'nın hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.

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Ankara’da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

"ÇOCUĞUMUN TÜM YAŞAM ENERJİSİ BİTTİ"
Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, "Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde. Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi uykusu, her şeyi kesildi" ifadelerini kullandı.

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Ankara’da facia! 12 yaşındaki çocuk 10 köpeğin saldırısına uğradı

"10 TANE KÖPEK BİRDEN SALDIRIYOR"
Bazı insanların hayvanları bir heves ile alıp, daha sonra sıkılarak sokaklara bıraktığını, onların da çoğalarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen anne Koca, bu durumun önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Yetkililerden isteğim, bu soruna çok büyük bir önlem getirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu 3-5 hayvan severin hayvanları sevip de koruması ile olacak bir şey değil. Benim çocuğumun bu halini bir görsünler bakalım. Bu hayvan severler benim çocuğumun acısına bir an tahammül edebilirler mi acaba. Hayvan sevgisi mi önemli, benim çocuğumun burada çektiği acılar mı önemli? Yani 3-5 tane hayvanı besleyip daha sonra çoğaltıp sokağa atmak ya da tarlada hayvanları beslemek doğru bir iş değil. Bunlara kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz Ankara'nın göbeğinde Pursaklar'da oturuyoruz. Merkezi bir konumdayız, ücra bir köşede oturmuyoruz. Benim oturduğum yer çok ücra bir yer değil. Çöpün yanında köpek duruyormuş, çocuk yolunu değiştirmiş. 10 tane köpek birden saldırıyor. 1 değil, 2 değil. İnsanlar sabahları işe gidemiyor. Bana o kadar çok video atan oldu ki. Hala köpekler sokaklarda."