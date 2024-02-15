15 Şubat 2024, Perşembe
Oyuncu Erkan Can'a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...
Ünlü oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle dolandırılmasına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, sanığın usta oyuncuya 99 bin lira ödeyerek zararını giderdiğini ve bu nedenle etkin pişmanlıktan yararlandığını belirterek kararını açıkladı.
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:10
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