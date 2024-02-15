15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oyuncu Erkan Can'a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

Oyuncu Erkan Can'a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle dolandırılmasına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, sanığın usta oyuncuya 99 bin lira ödeyerek zararını giderdiğini ve bu nedenle etkin pişmanlıktan yararlandığını belirterek kararını açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:10
  • 1
  • 9
Oyuncu Erkan Can’a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

Erkan Can'ı dolandıranlara ceza yağdı! İstanbul'un Kartal ilçesinde, 2021 yılının kasım ayında ünlü oyuncu Erkan Can'ı bankadan aradığını söyleyerek usta oyuncunun 9 bin dolarını ele geçiren dolandırıcının yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Oyuncu Erkan Can’a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

DOLARI BOZULUNCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sanık Ünal G'nin Erkan Can'ı banka genel müdürlüğünden arayarak kart aidat ve promosyonlarının biriktiğini ve bunları hesabına geçireceği vaadiyle mobil bankacılıktan işlem yaptırarak dolandırdığını anlattı. Can'ın 9 bin dolarının bozdurulup Ünal G'nin hesabına aktarıldığını gördüğünde dolandırıldığını anladığını belirtti.

  • 3
  • 9
Oyuncu Erkan Can’a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

"İFADESİ AKIŞA AYKIRI, SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Ünal G'nin bir arkadaşıyla birlikte parayı çektiği ana ilişkin görüntülerin dosyaya ulaştığını ifade eden mahkeme, sanığın suçu arkadaşına atarak, "Arkadaşım Ramo araba satışı yapmış. 10 bin lira alacağı varmış. Hesabında haciz olduğu için benim hesabımı kullandı" dediğini aktardı.

  • 4
  • 9
Oyuncu Erkan Can’a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

Ancak mahkeme Ramo lakaplı Ramazan K. hakkında soruşturma yürütülüp takipsizlik kararı verildiğini, hesabın sanık adına kayıtlı olduğu, olay tarihinde açıldığı, parayı sanığın çektiği ve böylelikle ifadesinin hayatın olağan akışına aykırı olup, suçtan kurtulmaya çalıştığını kaydetti.

  • 5
  • 9
Oyuncu Erkan Can’a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

PARAYI ÖDEDİ, PİŞMANLIKLA HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

"Kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanığın davasında mahkeme, suç tarihinde 9 bin doların 7 bin 845 Euro olduğunu ve o dönem Euro kurunun 12,5 Türk lirası olduğunu belirtti.