Oyuncu Erkan Can’a dolandırıcılık şoku! Görüntüleri ortaya çıktı! Mağduru olduğu olayın filminde başrolde...

PARAYI ÖDEDİ, PİŞMANLIKLA HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

"Kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanığın davasında mahkeme, suç tarihinde 9 bin doların 7 bin 845 Euro olduğunu ve o dönem Euro kurunun 12,5 Türk lirası olduğunu belirtti.