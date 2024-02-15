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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Müge Anlı'daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'nun ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Gamze'nin kayboluşu, aile içindeki gizemli olayları gün yüzüne çıkardı. Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşinin yasak aşkının bu trajik olaya neden olabileceğinden şüphelenirken, programda ortaya çıkan gizemli ilişkiler ve suçlamalar büyük dikkat çekti. İşte Gamze Gündoğdu'nun kayboluşuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:34
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Müge Anlı’daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Ömer ve Yasemin Gündoğdu çifti, 19 yıl önce kaybolan 2 yaşındaki kızları Gamze'yi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Ömer Gündoğdu programda şüphelerinden bahsederken, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin kızının kaybıyla bir ilgisi olabileceğini iddia etti.

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Müge Anlı’daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük.

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Müge Anlı’daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbane'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı" dedi.

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Müge Anlı’daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Ömer Gündoğdu kardeşinin eşi Gülbane'nin yasak aşkı Mecit yüzünden çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, ''Bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum'' diyerek kendisini savundu.