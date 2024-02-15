15 Şubat 2024, Perşembe
Müge Anlı'daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...
2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'nun ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Gamze'nin kayboluşu, aile içindeki gizemli olayları gün yüzüne çıkardı. Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşinin yasak aşkının bu trajik olaya neden olabileceğinden şüphelenirken, programda ortaya çıkan gizemli ilişkiler ve suçlamalar büyük dikkat çekti. İşte Gamze Gündoğdu'nun kayboluşuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:34
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