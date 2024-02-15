Müge Anlı’daki Gamze Gündoğdu olayının detayları! Gülbane neyi gizliyor? İddialar duyanları şaşkına çevirdi! Yasak ilişki, üfürükçü...

Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük.