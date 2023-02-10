Oturduğum bina sağlam mı? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA | Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır?

Oturduğum bina sağlam mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye deprem gerçekliği olan bir ülke. Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var. Bunlardan ilki belediyeler gibi devlet kurumları ikincisi ise özel şirketler. Peki belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır? İşte evim depreme dayanıklı mı sorgulama ekranı...