HaberlerGaleriOturduğum bina sağlam mı? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA | Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır?
Oturduğum bina sağlam mı? Evim depreme dayanıklı mı SORGULAMA | Deprem risk analizi nasıl yapılır? Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır?
Ülkemizde aktif fay hatları hayatımızın birer gerçekliği. Bu sebeple vatandaşlar oturdukları evlerin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu anlamanın yollarını sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem risk analizi nasıl yapılır?", "Belediye bina deprem testi başvurusu nereden yapılır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin A'dan Z'ye merak edilenler...