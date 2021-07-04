04 Temmuz 2021, Pazar
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Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Sakarya'da korkunç kaza! D-650 karayolunda bir otomobil TIR'a ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anında bölgeden geçen doktor, yaralılara müdahale etti. Bir itfaiye eri, biran olsun yaralı çocuğun başından ayrılmadı ve saçını okşayarak yaralı çocuğu teselli etti.
Giriş Tarihi: 04.07.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 19:48
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