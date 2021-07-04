Otomobil TIR'a ok gibi saplandı! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda otomobilin, tıra adeta ok gibi saplandığı trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, o esnada bölgeden geçen bir doktor yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuğun başından biran olsun ayrılmayan itfaiye erinin ise, çocuğun saçını okşayarak teselli ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

