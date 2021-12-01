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Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

Son dakika haberine göre: Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya binen bu kişi merak uyandırdı. Astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:21
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Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

Astronot kıyafetiyle metroda seyahat eden bir vatandaş, görenlerin şaşkın bakışlarıyla İstanbul turu yaptı.

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Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi.

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Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.

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Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdi.

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Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.