Metroda onu görenler gözlerine inanamadı! Uzaydan indi metroya bindi | Yolcular ne olduğunu anlamadı

Son dakika haberine göre: Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya binen bu kişi merak uyandırdı. Astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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